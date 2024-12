Barcola : « On savait que si on voulait continuer dans la compétition, il fallait gagner »

Ce mardi soir, le PSG se devait de l’emporter sur la pelouse de Salzbourg. Les Parisiens l’ont fait, mais ont dû attendre les dernières minutes du match pour s’offrir un large succès (0-3).

Mal en point en Ligue des champions, le PSG affrontait Salzbourg ce mardi soir pour le compte de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Dans une rencontre qu’il a totalement dominée, le club de la capitale a encore une fois eu du mal à faire trembler les filets. Après plusieurs belles occasions, Gonçalo Ramos va réussir à marquer (0-1, 35e). Il faudra ensuite attendre les quinze dernières minutes pour voir le PSG valider sa domination avec des buts de Nuno Mendes et de Désiré Doué, auteur d’une bonne entrée et buteur pour la première fois sous le maillot Rouge & Bleu. Les Parisiens s’imposent donc (0-3) et conservent leur chance de qualification pour les barrages de la compétition. Au micro de Canal Plus Foot, Bradley Barcola, élu homme du match, a évoqué cette victoire importante.

« Je pense que cela va être un déclic »

« Elle était importante. On savait que si on voulait continuer dans la compétition, il fallait gagner ce match. On l’a fait de la meilleure des manières, je pense. On a fait une bonne entame de match, ce qui nous a permis de faire un bon match. On est content ce soir et j’espère que cela va continuer comme ça. Une victoire qui va faire du bien ? Je pense que cela va être un déclic. On avait du mal devant le but depuis un certain temps. Aujourd’hui, on a marqué trois buts à l’extérieur, c’est très bien. J’espère que ça va continuer. Je n’ai pas marqué ? C’est dommage, il manque encore le petit truc pour marquer ce but qui va me redonner de la confiance devant le but. Je continue à travailler et j’espère que cela va venir dès les prochains matches. Un blocage dans le groupe avec cette inefficacité ? Non, pas un blocage, mais on se posait beaucoup de questions. Aujourd’hui, on a vu que quand on joue sans se poser de question, en étant à fond, cela nous permet de gagner des matches. »