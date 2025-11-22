Barcola : « On se devait de gagner avec la manière et c’est ce que l’on a fait »

Entré en jeu, Bradley Barcola a scellé la victoire du PSG contre Le Havre (3-0). L’international français s’est réjoui de la victoire parisienne et du retour sur la première marche du podium.

Pour le compte de la treizième journée de Ligue 1, le PSG recevait – au Parc des Princes – Le Havre. Dans un match plaisant, le club de la capitale s’est imposé contre les Havrais grâce à des réalisations de Kang-in Lee, Joao Neves et Bradley Barcola (3-0). Au micro de Ligue 1 +, le numéro 29 du PSG a salué la belle victoire de son équipe, qui lui permet de reprendre la tête de la Ligue 1.

« Cela me remet en confiance. C’est très bien »

« C’était vraiment important de s’imposer ce soir. On savait que Marseille était passée devant avant le match. On se devait de gagner avec la manière et c’est ce que l’on a fait ce soir, donc on est content. Mon entrée ? Je me suis bien senti. Avec la sélection, j’ai eu un peu de repos, donc je me sentais très bien. J’ai pu marquer ce but, donc je suis content. Cela me remet en confiance. C’est très bien. Mon but ? On travaille beaucoup ça. On sait que quand le joueur a la balle dans l’axe, quand on part sur le côté, on travaille beaucoup pour ne pas être hors-jeu. Le coach, quand on est hors-jeu, il nous crie beaucoup dessus. On travaille beaucoup ça. Quand je l’ai vu dans l’axe, je savais qu’il allait la mettre donc j’ai fait l’appel au bon moment et j’ai su finir, c’est bien. Je me suis vraiment dit qu’il fallait que je mette mon corps, après s’il me touche c’est carton rouge et il y a une grosse occasion et si je passe, je peux marquer. C’est l’expérience (rire !). »