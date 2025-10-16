Barcola, Pacho, Mayulu, Mbaye, Ruiz… Le point sur les prolongations au PSG

Le PSG est la meilleure équipe d’Europe. Il compte bien conserver ses meilleurs joueurs. Plusieurs joueurs pourraient prochainement prolonger.

Le PSG possède l’un des meilleurs effectifs d’Europe. Ils comptent bien conserver ses meilleurs éléments et travaillent en ce sens ces dernières semaines. Outre les négociations pour la prolongation d’Ousmane Dembélé, le club de la capitale, le PSG, planche sur d’autres dossiers de prolongation, ceux de Bradley Barcola, Willian Pacho, Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et Fabian Ruiz, indique Ici Paris Île-de-France.

Willian Pacho satisfait de la proposition du PSG

En ce qui concerne le numéro 29 du PSG, il attise les convoitises des grands clubs européens, comme Chelsea et le Bayern cet été. « Des clubs qui ont les moyens de lui proposer un très gros salaire. Résultat : les discussions entre le club et le joueur pourraient trainer en longueur et dépendront de la volonté du joueur et du club à rester unis », indique la radio francilienne. Pour Fabian Ruiz, encore sous contrat jusqu’en juin 2027, Luis Enrique ne compte pas entendre parler d’un départ, lui qui est devenu un métronome du jeu parisien. C’est la même chose pour Senny Mayulu qui plait beaucoup au coach parisien. « Le dossier Mbaye est le plus aisé car il dispose aussi d’un contrat jusqu’en 2027 mais avec une option d’un an supplémentaire qu’il suffit d’activer. » Pour la prolongation de Willian Pacho, la balle est dans le camp de l’international équatorien. Le PSG lui proposerait un nouveau bail de deux ans, qui le lierait aux champions d’Europe jusqu’en juin 2031. La proposition salariale, avec une base fixe et des primes de performances qui semblent le satisfaire, avance Ici Paris Île-de-France. Il ne reste plus qu’à signer, conclut la radio francilienne.