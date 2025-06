Barcola présent à l’entraînement, Dembélé toujours à part

Après sa belle victoire contre l’Atlético de Madrid, le PSG est désormais focus sur son match contre Botafogo. Pas présent sur la feuille de match, Bradley Barcola a retrouvé l’entraînement collectif.

Dans la nuit de jeudi à vendredi (3 heures, DAZN), le PSG affronte Botafogo pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs. Après son large succès contre l’Atlético de Madrid (4-0), le club de la capitale pourrait se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition en cas de victoire contre les Brésiliens. Hier, les Parisiens se sont entraînés pour préparer cette rencontre.

A voir aussi : Médias : Succès d’audiences pour PSG / Atlético Madrid en Coupe du Monde des Clubs

Aucun risque ne sera pris avec Dembélé

Forfait contre les Colchoneros, pas totalement remis de sa blessure au genou, Bradley Barcola a participé à la séance collective du PSG, indique Le Parisien. En ce qui concerne Ousmane Dembélé, victime d’une lésion aux quadricpes de la cuisse gauche avec l’équipe de France, il poursuit un programme individuel adapté et a enchaîné les courses en compagnie d’un préparateur physique sur un autre terrain. « Le staff attend de voir comment sa blessure évolue avant d’acter une décision concernant son retour à la compétition, mais l’idée est de ne prendre aucun risque avec l’attaquant », explique le quotidien francilien. Malgré les conditions climatiques dantesques du match de l’Atlético, les partenaires de Marquinhos ont bien encaissé le choc et affichent un bon état de forme. Après la rencontre, le staff a été très attentif à la récupération et a mis l’accent sur l’hydratation. L’objectif était également de rapidement faire baisser la température des corps grâce à des serviettes glacées mises à disposition des joueurs, souligne Le Parisien. « Le PSG s’attend à un match moins éprouvant physiquement et Luis Enrique pourrait donc être tenté d’aligner, face à Botafogo, un onze de départ assez proche de celui qui s’est imposé face aux Colchoneros afin d’assurer définitivement la qualification pour la phase finale. Le coach espagnol disposera encore de deux jours pour mûrir sa réflexion et se faire une idée plus précise de la formation qu’il mettra en place », conclut le quotidien francilien.