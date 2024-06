Barcola prêt à bousculer la hiérarchie chez les Bleus

Après une bonne saison sous le maillot du PSG, Bradley Barcola a été convoqué pour jouer l’Euro 2024 avec la France. Comme au PSG, il espère bousculer la hiérarchie.

Arrivé au PSG l’été dernier en provenance de Lyon, Bradley Barcola a su gagner sa place de titulaire pratiquement indiscutable au fil de la saison. Ses performances sous le maillot des Rouge & Bleu lui ont ouvert les portes de l’équipe de France. En effet, il a été convoqué par Didier Deschamps pour disputer l’Euro 2024 en Allemagne. Même s’il ne part pas comme un joueur titulaire dans le onze du sélectionneur français, le numéro 29 du PSG va tout faire pour bousculer la hiérarchie.

A voir aussi : Ibrahima Konaté encense Bradley Barcola

« Je vais me donner à fond pour jouer le maximum possible »

« C’est vraiment bien. Je ne m’attendais pas vraiment à être-là. Mais je suis vraiment content, c’est une fierté. Je vais donner le meilleur de moi-même. Honnêtement, je pense que c’est une surprise pour moi. Je ne m’y attendait pas. C’est vrai qu’on m’en a beaucoup parlé, mais je ne me disais pas qu’il y avait vraiment cette chance d’être-là. Je suis vraiment content. C’est vrai que c’est allé très très vite, en un an et demi. C’est vraiment une grande fierté d’être ici, lance Barcola dans une interview accordée à Téléfoot. Au PSG, vous avez su gagner votre place alors que l’on vous attendait pas, vous espérez faire la même chose chez les Bleus ? Je vais me donner à fond pour jouer le maximum possible. Je vais tout faire pour aider l’équipe et si j’arrive à avoir cette place, tant mieux. Les conseils de mes coéquipiers du PSG ? Ils m’ont dit de rester le même, de jouer comme je joue à Paris. De rester le même, de ne pas en faire trop, de rester le même et de me donner à fond et que cela devrait bien se passer comme ça. Prêt à démarrer un match ? Comme je l’ai déjà dit, je ne me mets pas de pression. Si demain, on a besoin de moi en tant que titulaire, je serai présent. »