Barcola : « Quand on joue comme ça, on est inarrêtable »

Après une phase plus compliquée, Bradley Barcola est revenu très fort ce vendredi soir avec un doublé contre Rennes pour participer à la victoire du PSG contre Rennes (3-1).

Auteur d’un bon début de saison, Bradley Barcola a été un peu plus en difficulté sur les trois derniers matches du PSG. Titulaire ce soir contre Rennes, l’international français a retrouvé son niveau, provoquant sur son côté et se montrant déstabilisant pour la défense rennaise. Il s’est offert un nouveau doublé et a été impliqué sur le troisième but parisien, sa frappe enroulée s’écrasant sur le poteau avant de revenir sur la tête de Lee Kang-in. À l’issue de la victoire du PSG (3-1), Bradley Barcola a estimé que quand son équipe joue comme ce soir, elle est imbattable.

« On a beaucoup donné »

« On a beaucoup donné. Je me sentais bien aujourd’hui. J’ai pu donner ce que j’avais à donner. Je suis content du résultat. On a beaucoup donné, on a beaucoup pressé, défendu ensemble. Offensivement, on attaquait tous ensemble. Donc, je pense que sur la fin, on était un peu fatigué, c’est pour ça que l’on a concédé des occasions. Mais on a fait un bon match aujourd’hui, lance le numéro 29 du PSG au micro de beIN Sports 1. Mon jeu ? J’aime beaucoup le un contre un. Donc, quand j’ai de l’espace, je me sens à l’aise, je peux aller à fond, provoquer, tirer, passer. Pas de numéro 9 devant, permet de prendre des initiatives ? C’est ça, on permute beaucoup. Cela nous permet de libérer de l’espace, que ce soit pour moi ou pour d’autres joueurs. Franchement, c’est bien ce que l’on fait et je suis content. Joao Neves ? Il est partout, que ce soit en défense et en attaque. Il arrive aussi à trouver de belles passes, récupérer de bons ballons. Il a fait un gros match comme d’habitude. Je suis vraiment content pour lui. J’espère qu’il va continuer comme ça. Où peut aller le PSG ? On peut aller loin. Quand on joue comme ça, tous ensemble, on est inarrêtable. »