Barcola revient sur les célébrations après le sacre du PSG en Ligue des champions

Une semaine après le « back-to-back » historique du PSG en Ligue des champions, l’attaquant parisien Bradley Barcola est revenu sur les célébrations avec les supporters lors du retour à Paris.

Une semaine plus tard, le PSG et ses supporters sont toujours sur leur nuage. Après avoir réalisé un « back-to-back » historique à Budapest le 30 mai dernier face à Arsenal (1-1, 4 t.a.b. à 3), la formation de Luis Enrique a pu célébrer comme il se doit ce sacre avec ses supporters à Paris. Actuellement avec l’équipe de France pour préparer la Coupe du monde 2026, l’attaquant parisien Bradley Barcola est revenu sur ces célébrations dans une interview accordée à Téléfoot. Il a également été interrogé sur l’importance d’Ousmane Dembélé.

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Sa célébration au Champ-de-Mars

« J’étais grave content. C’était la joie, j’étais vraiment content. Quand on gagne le match, c’est incroyable dans nos têtes, mais quand on arrive sur Paris, on voit ce que ça crée auprès des gens et c’est incroyable. J’en ai même perdu ma casquette. Je suis allé voir les supporters, ça a tiré et on m’a pris la casquette. »

Sa danse au Parc des Princes

« Ce sont des musiques que j’écoute en temps normal. Donc des danses qui se font dans les clips, je me suis dit que j’allais faire ça. »

« J’en ai même perdu ma casquette. »🧢😅



Bradley Barcola revient sur l’euphorie des célébrations du sacre européen du PSG. 🔵🔴 @SaberDesfa pic.twitter.com/MrajmfZCjW — Téléfoot (@telefoot_TF1) June 7, 2026

La saveur de cette deuxième Ligue des champions

« On savait qu’on allait être attendus sur cette deuxième Ligue des champions. Je ne peux pas dire que c’est encore mieux que la première, mais c’était vraiment incroyable. C’était encore plus dur que la première. »

Son action en fin de match face à Arsenal

« Je sais que je peux mieux faire sur cette action et que je dois marquer. Les propos d’Ousmane Dembélé à ce moment-là ? Il me donne des conseils. Il me dit : »tu vas très vite, donc sur l’action essaye de passer ton corps devant lui (William Saliba) et, dans tous les cas, s’il te touche, il peut avoir carton rouge ou on peut avoir un penalty ». »

Le rôle d’Ousmane Dembélé dans son quotidien

« En dehors du terrain, il ne fait que rigoler. On parle de tout, il rigole, il fait des bêtises. Mais quand on arrive sur le terrain, il est tellement sérieux… La première fois que j’ai parlé avec lui en dehors, puis que je l’ai vu sur le terrain, je me suis dit : »C’est un fou. Mais c’est incroyable de jouer avec lui. Il me donne des conseils et il parle avec tout le monde. C’est top de jouer avec lui. »

Son prochain défi

« C’est là, c’est d’aller chercher cette Coupe du monde. On sait que ça va être très compliqué. Tous les matches vont être durs mais si on est vraiment une équipe, ça va le faire. Cette première (Coupe du monde), c’est vraiment un rêve d’enfant. Quand je commence une compétition, je fais tout pour la gagner. J’essaie de me mettre au service du collectif à fond pour gagner la compétition. On est là pour la gagner, donc on va tout faire pour. »

« C’est incroyable de jouer avec lui. »



Bradley Barcola souligne le rôle clé d’Ousmane Dembélé dans le groupe du Paris Saint-Germain. 🔵🔴 @SaberDesfa pic.twitter.com/1Z6sfpPggf — Téléfoot (@telefoot_TF1) June 7, 2026