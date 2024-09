Homme fort du PSG depuis le mois d’août, Bradley Barcola commence aussi désormais à s’imposer en équipe de France et affiche ses ambitions

Quel début de saison en fanfare pour Bradley Barcola ! Alors qu’il est l’auteur de 4 buts en seulement 3 matchs disputés sous les couleurs Rouge & Bleu, l’ancien lyonnais a de nouveau marqué les esprits ce vendredi au Parc des Princes avec sa première réalisation avec les Bleus… en seulement 13 secondes de jeu ! Après cette rencontre, le numéro 29 parisien s’est longuement confié au micro de TF1 en revenant, entre autres, sur son but mais aussi sur sa forme exceptionnelle !



Bradley Barcola a donc partagé son sentiment sur sa performance du soir mais a aussi décrit son face à face remporté face à son coéquipier en club, Gigio Donnarumma :

« Je suis fier d’avoir marqué mon premier but.. surtout ici ! Mais déçu de la défaite, on aurait du faire mieux, c’est dommage… Mon but ? J’ai vu qu’il y avait Kylian (Mbappé) à côté et Gigio (Donnarumma) avait un peu anticipé la passe, je décide donc de croiser ma frappe et ça rentre ! »

Interrogé aussi sur son début de saison, l’attaquant du PSG a partagé sa joie d’enchaîner les rencontres et sa détermination d’aller chercher une place de titulaire avec les Bleus alors qu’il « prend du plaisir » d’enchaîner en ce moment.

Titulaire avec les Bleus ? Je suis prêt ! J’essaye d’être le meilleur à chaque match, à tout donner ! C’est le coach qui décide désormais. Titulaire ou non, je serais toujours prêt !

Un rôle de patron dans l’attaque du PSG ? Je joue, je prends du plaisir à jouer en ce moment, je prends beaucoup beaucoup beaucoup de plaisir. Je suis bien, je me sens à l’aise. J’en profite, je me donne à fond à l’entraînement et en match et ça me fait du bien. J’en fais aussi profiter l’équipe.