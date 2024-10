Barcola, séries… Les chiffres clés avant Nice / PSG

Ce dimanche soir (20h45, DAZN), le PSG se déplace à Nice en clôture de la septième journée de Ligue 1. Quelques heures avant cette rencontre, plusieurs chiffres clés autour de cet affrontement.

Le PSG a réalisé un bon début de saison en Ligue 1 avec cinq victoires et un nul en six rencontres. Ce dimanche soir, sur la pelouse de Nice, le club de la capitale voudra poursuivre sa bonne saison en s’imposant et en reprenant la tête du championnat, provisoirement reprise par Monaco hier après son succès à Rennes (1-2). Contre les Aiglons, le PSG voudra aussi poursuivre sa très belle série d’invincibilités à l’extérieur en Ligue 1 qui s’élève à 26. C’est un record en France et dans l’histoire du club, fait savoir le PSG sur son site internet. Nice, un déplacement qui réussit plutôt bien au Rouge & Bleu puisqu’ils ont remporté neuf de leurs onze derniers matches sur la Côte d’Azur. Dans l’histoire, en 41 déplacements à Nice, les Parisiens se sont imposés 17 fois, pour neuf nuls et quinze défaites.

Bradley Barcola un début de saison canon

Double buteur contre Rennes, Bradley Barcola a marqué six buts en six matches. Seuls quatre joueurs ont fait mieux sur un début de saison avec sept réalisations, Zlatan Ibrahimovic (2016-2017), Edinson Cavani (2017-2018), Neymar Jr (2022-2023) et Kylian Mbappé (2022-2023 et 2023-2024). Le meilleur buteur du PSG sur la pelouse de Nice se nomme Angel Di Maria avec quatre réalisations. Le meilleur scoreur historique des Rouge & Bleu contre les Niçois est Zlatan Ibrahimovic avec onze réalisations. Il devance Edinson Cavani, Kylian Mbappé, François M’Pelé (6 buts) puis Patrice Loko (5 buts).