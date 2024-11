Barcola, seul joueur du PSG titulaire contre l’Italie ?

Dimanche soir (20h45, TF1), l’équipe de France affronte l’Italie lors de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des nations. Pour ce match, Didier Deschamps pourrait n’aligner qu’un seul joueur du PSG, Bradley Barcola.

Jeudi soir, l’équipe de France a concédé un triste match nul sur la pelouse du Stade de France contre Israël (0-0). Un résultat qui a permis aux Bleus de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des nations. Lors de cette dernière, Didier Deschamps avait décidé d’aligner les trois joueurs du PSG qu’il avait convoqués, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery et Randal Kolo Muani. Dimanche soir, la France se déplacera en Italie pour tenter de terminer première de son groupe. Pour cela, elle devra battre les coéquipiers de Gianluigi Donnarumma par trois buts d’écart.

Kolo Muani et Zaïre-Emery sur le banc

Pour ce choc, Didier Deschamps pourrait apporter quelques changements dans son onze de départ. Décevant contre les Israéliens, Randal Kolo Muani devrait commencer la rencontre sur le banc. L’attaquant du PSG laissera sa place à Marcus Thuram. Ce dernier serait associé à Kingsley Coman et Bradley Barcola selon Le Parisien. En ce qui concerne Warren Zaïre-Emery, il devrait aussi retrouver le banc et laisser sa place à Manu Koné, qui accompagnerait N’Golo Kanté et Adrien Rabiot dans l’entrejeu de l’équipe de France. En défense, il pourrait aussi avoir du changement avec Lucas Digne et William Saliba qui remplaceraient Théo Hernandez et Ibrahima Konaté.