Barcola sur ses objectifs : « Faire mieux que l’an dernier, plus de buts, plus de passes »

Auteur d’un doublé, Bradley Barcola a permis au PSG de s’imposer face au RC Lens. Et l’attaquant parisien a affiché ses objectifs pour la saison 2025/2026.

Le PSG occupe déjà seul la tête du championnat. Auteur d’un sans-faute en ce début de saison de Ligue 1, le club de la capitale a enchaîné un quatrième succès de rang ce dimanche après sa victoire face au RC Lens (2-0). Malgré les blessures, les Rouge & Bleu ont pu compter sur un Bradley Barcola clinique dans la finition et auteur d’un doublé. Sur une belle lancée (3 buts et 1 passe), l’international français a affiché ses ambitions après la rencontre. Et il compte bien faire mieux que la saison passée, lui qui avait inscrit 21 buts et délivré 21 passes décisives en 64 matches.

Co-meilleur buteur du championnat avec João Neves (3 buts)

« J’essaye d’aider l’équipe du mieux que je peux. Que ce soit moi ou lui le meilleur buteur, tant qu’on gagne ça me va. »

Ses buts marqués dont sa spéciale

« J’ai ma technique de frappe depuis petit. Tant que je marque je suis content. J’étudie l’adversaire avant les matches, donc quand j’ai le ballon je sais comment les mettre en difficulté. Les tirs de loin ? Je ne suis pas un joueur qui tire beaucoup de loin, je ne tire pas beaucoup tout court. J’espère tirer plus et je travaille pour ça. »

Le PSG est-il prêt pour la Ligue des champions malgré les blessures ?

« Déjà, j’espère que ce n’est pas trop grave pour ceux qui sont sortis. On va continuer à travailler même avec un groupe réduit afin d’être prêt pour mercredi. »

Mes objectifs

« Faire mieux que l’an dernier, plus de buts, plus de passes. J’ai bien récupéré pendant les vacances, je me sens bien physiquement et j’espère que ça va continuer. »