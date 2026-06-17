Barcola sur son but face au Sénégal : « Je savais que j’allais piquer et ça a marché »

Pour son premier match de Coupe du monde avec l’équipe de France, Bradley Barcola a marqué les esprits. Quelques minutes après son entrée en jeu, l’attaquant du PSG a inscrit le deuxième but des Bleus face au Sénégal (3-1).

L’équipe de France faisait son entrée en lice ce mardi face au Sénégal. Après une première période complètement manquée, les Bleus ont réagi au retour des vestiaires en affichant un visage plus séduisant, avec une victoire à la clé (3-1). En plus du doublé de Kylian Mbappé, deux joueurs du PSG ont marqué dans cette rencontre : Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye.

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« Je savais qu’il y allait avoir beaucoup d’espaces en rentrant »

Après la rencontre, l’international français est revenu sur son premier but inscrit en Coupe du monde, au micro de M6 :« On savait depuis le début de l’importance des remplaçants. Je savais qu’il y allait avoir beaucoup d’espaces en rentrant, je le voyais quand je m’échauffais. Sur le banc, on parlait des occasions, on m’a dit : »si tu piques, elle va rentrer. » Je savais que j’allais piquer et ça a marché. »

De son côté, Didier Deschamps a été interrogé sur l’entrée en jeu de l’ancien Lyonnais : « Peut-il prétendre à une place de titulaire ? Il y a beaucoup de joueurs sur les 26 qui peuvent commencer, comme Rayan (Cherki), aussi qui est entré en fin de match. On aura besoin de tout le monde. L’important, c’est ce qu’a fait Barcola aujourd’hui et ce que seront amenés à faire d’autres. Quand on est sur le banc et qu’on entre, il faut apporter quelque chose. On aura besoin de tout cela », a-t-il déclaré avant d’être questionné sur le visage affiché par son équipe en seconde période : « On a eu un peu d’appréhension et de crispation au début. On a pu dérouler un peu plus en changeant le placement d’Ousmane Dembélé. Michael Olise a aussi changé pas mal de choses. Puis Bradley Barcola a fait mal en rentrant. C’est toujours bien de gagner le premier match. »

Rabiot lance parfaitement Barcola dans l’axe en contre-attaque, et l’attaquant finit avec sang-froid pour faire le break ⚡️⚽️

La France mène 2-0.



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