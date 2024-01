Bradley Barcola a rejoint le PSG en provenance de Lyon en toute fin de mercato. C’est l’une des meilleures, si ce n’est la meilleure recrue du mercato estival parisien.

Auteur de début prometteur avec Lyon, son club formateur, la saison dernière, Bradley Barcola a tapé dans l’œil des dirigeants du PSG, qui n’ont pas hésité à investir 45 millions d’euros pour un joueur qui n’avait qu’une saison de Ligue 1 dans les jambes. Après des débuts poussifs, l’ailier (21 ans) a réussi à trouver sa place dans le onze de départ de Luis Enrique, lui qui a été titulaire lors de sept des neuf derniers matches du PSG. Il arrive à faire des différences sur son couloir, avec des dribbles dévastateurs, mais également un repli défensif efficace. Dans les statistiques, il a inscrit deux buts et délivré trois passes décisives en 19 rencontres toutes compétitions confondues. Ce dimanche, il a donné une interview à Téléfoot. Ses débuts avec le PSG, le retour à Lyon, sa première titularisation lors du Classico, Bradley Barcola s’est confié à l’émission dominicale.

Ses débuts au PSG

« J’ai la chance d’être de plus en plus titulaire. Donc, j’ai vraiment envie de montrer ce que je peux faire au coach et à tout le monde. Je peux faire encore beaucoup mieux. »

Sa première avec le PSG à Lyon

« C’était spécial. C’est quand même le club qui m’a formé depuis petit. Je m’étais bien préparé mentalement. J’avais parlé avec le coach avant, ma famille aussi. Donc, je suis allé sur le terrain sereinement. J’aurais même pu marquer. Dommage, mais on a gagné, donc j’étais content. J’aurais célébré ? Non, quand même pas. »

Sa première titularisation avec le PSG, lors du Classico

« Je ne pensais pas être titulaire sur ce match-là. J’étais en confiance, donc tout ce que je tentais me réussissait, donc j’y suis allé à fond. C’est la première fois que les gens se levaient et m’applaudissaient. C’était vraiment magnifique. Je ne remercierai jamais assez les supporters. Mais c’était un très bon moment pour moi. »

Participer à l’Euro ou aux JO, ou aux deux ?

« Au deux. Si c’est les JO, ce sera les JO. Si c’est l’Euro, ce sera l’Euro. Mois, je me donne à fond et après on verra. »

La Real Sociedad

« C’est mon premier huitième de finale. J’ai vraiment hâte d’arriver à cette rencontre et de pouvoir tout donner et gagner. »

Un rêve avec le PSG ?

« Un rêve ? Pour l’instant, je ne sais pas, j’attends de voir. Je suis prudent, j’attends de voir. Aujourd’hui, j’ai signé un contrat de longue durée, donc j’espère être-là le plus longtemps possible. C’est vraiment une fierté d’être dans un aussi grand club en aussi peu de temps. Je suis vraiment content d’être ici. »