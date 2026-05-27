Barcola : « Une grande fierté de jouer une deuxième finale »

Dans trois jours, le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions. Bradley Barcola n’a pas caché sa fierté de disputer une deuxième finale de suite dans la compétition.

Le PSG va affronter Arsenal en finale de la Ligue des champions samedi après-midi (18 heures, Canal Plus, M6). Tenant du titre, le club de la capitale voudra conserver son trophée pour encore une fois entrée dans l’histoire du football français et mondial. Pour cela, il devra se défaire d’une très belle équipe d’Arsenal, qui a été sacrée championne d’Angleterre après 22 ans d’attente. Pour tenter de battre les Gunners, le PSG aura besoin de tout son effectif. S’il n’est pas annoncé titulaire pour cette finale, Bradley Barcola aura très certainement un rôle à jouer. À trois jours de la finale, Bradley Barcola s’est confié à PSG TV.

La deuxième finale de suite du PSG

« C’est une grande fierté de jouer une deuxième finale. Maintenant, nous allons tout faire pour la gagner. Nous essayons d’avoir un maximum de confiance avant cette finale et nous allons beaucoup travailler pour être prêts. »

La force principale de l’équipe ?

« Je pense vraiment que c’est notre force collective. Le fait de jouer ensemble, d’attaquer ensemble et de défendre ensemble. Nous jouons vraiment comme une équipe et c’est aujourd’hui notre plus grande force. »

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Le moment le plus marquant en Ligue des champions cette saison ?

« Je dirais la victoire à Paris contre le Bayern. Le match a été très difficile mais nous avons réussi à gagner à la fin. C’est ce que je retiens le plus. Le match contre Chelsea était aussi incroyable, mais le Bayern reste le moment qui m’a le plus marqué. »