Barcola, Zabarnyi, Vitinha, J.Neves, Pacho… Les résultats des internationaux du PSG

Ce jeudi, de nombreux internationaux du PSG disputaient leur premier match de cette trêve internationale.

Durant cette coupure internationale de novembre, 16 joueurs du PSG sont retenus avec leur sélection. Et ce jeudi, trois nations étaient concernés par les qualifications à la Coupe du monde 2026 : la France, le Portugal et l’Ukraine. De son côté, l’Equateur disputait une rencontre amicale.

À lire aussi : Le programme des internationaux du PSG

France / Ukraine (4-0)

Au Parc des Princes, l’équipe de France avait besoin d’une victoire pour valider son ticket pour le Mondial 2026 aux Etats-Unis, Canada et Mexique. Et il a fallu attendre la deuxième période pour voir les Bleus trouver la faille face à l’Ukraine (4-0) grâce à un doublé de Kylian Mbappé et des réalisations d’Hugo Ekitike et Michael Olise. Assurée de termine premier du groupe, la France disputera un dernier match sans enjeu face à l’Azerbaïdjan dimanche, ce qui pourrait permettre aux remplaçants (Lucas Chevalier, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery) d’avoir du temps de jeu.

Seul Parisien titulaire chez les Tricolores, Bradley Barcola s’est montré remuant jusqu’à sa sortie à la 67e minute de jeu. En première période, le numéro 29 parisien a été le seul offensif percutant, touchant notamment le poteau avant la pause. Malgré sa fatigue physique, l’attaquant de 23 ans a réalisé quatre passes clés dans cette rencontre, a touché 42 ballons et réussi 90% de ses passes (27/30). De son côté, Warren Zaïre-Emery a disputé les 10 dernières minutes du match et n’a pas eu le temps de se mettre en évidence. Lucas Chevalier et Lucas Hernandez sont restés sur le banc. En face, Illia Zabarnyi, capitaine de l’Ukraine, a bien résisté aux offensives françaises jusqu’au dernier quart d’heure fatal avec trois buts encaissés par sa sélection. En 90 minutes disputées, le défenseur parisien a touché 56 ballons (13 perdus), réussi 77% de ses passes, réalisé 9 dégagements et remporté un seul duel sur quatre disputés.

Le XI de la France : Maignan – Koundé (Gusto, 89e), Saliba, Upamecano, Digne – Kanté, Koné ( Zaïre-Emery , 80e)– Olise (Nkunku, 89e), Cherki (Akliouche, 68e), Barcola (Ekitike, 67e) – Mbappé (c)

: Maignan – Koundé (Gusto, 89e), Saliba, Upamecano, Digne – Kanté, Koné ( , 80e)– Olise (Nkunku, 89e), Cherki (Akliouche, 68e), (Ekitike, 67e) – Mbappé (c) Le XI de l’Ukraine : Trubin – Karavaiev, Zabarnyi (c), Svatok, Mykhavko (Zubkov, 75e), Mykhailichenko – Ocheretko (Shaparenko, 64e), Yarmoliuk (Voloshyn, 85e), Nazaryna – Hutsuliak (Vanat, 64e), Yaremchuk (Tsygankov, 75e)

Classement

France – 13 pts (+10) Islande – 7 pts (+4) Ukraine – 7 pts (-3) Azerbaïdjan – 1 pt (-11)

Irlande / Portugal (2-0)

De son côté, le Portugal avait également une occasion de valider son ticket pour la Coupe du monde 2026 l’été prochain. Mais les Portugais se sont manqués avec une défaite 2-0 face à l’Irlande. Incapables de trouver la faille malgré 27 tirs, les joueurs de Roberto Martinez ont encaissé deux buts en première période (17e, 45e). L’expulsion de Cristiano Ronaldo n’a pas arrangé les choses (59e). La Seleçao das Quinas devra donc aller chercher sa qualification face à l’Arménie, dimanche à Porto.

🇮🇪 – 🇵🇹



🟥 Cristiano Ronaldo est exclu ! Rien ne va ce soir pour les Portugais en Irlande !



Suivez le match en direct sur L’Équipe live foot #lequipeFOOT pic.twitter.com/AWzWYjbMrR — L’Équipe (@lequipe) November 13, 2025

Dans ce marasme collectif, les deux joueurs du PSG, Vitinha et João Neves, ont pourtant livré une bonne prestation. Meilleur joueur portugais, le numéro 17 des Rouge & Bleu a crée du danger avec 5 passes clés dans cette rencontre mais ses coéquipiers n’en ont pas profité. Avec 161 ballons touchés, seulement 11 perdus, et 94% de passes réussies (140/149) le milieu parisien a aussi apporté du danger par la frappe (4 tirs, 1 cadré) et a récupéré 7 ballons dans cette rencontre. Vitinha a fait progresser le jeu de son équipe avec 93% de ses passes dans le camp adverse. Une belle prestation dans la lignée de son début de saison avec les champions d’Europe. De son côté, João Neves a aussi fait son match jusqu’à sa sortie à la 78e minute. Avec 94 ballons touchés et 99% de passes réussies (84/85), le joueur de 21 a récolté un carton jaune assez tôt dans cette rencontre. Entré à la place de João Neves, Gonçalo Ramos est parvenu à apporter du danger en quelques minutes avec trois tirs, dont un cadré.

Le XI du Portugal : Costa – Cancelo (Semedo, 46e), Dias, Inacio (Veiga, 46e), Dalot – R.Neves, Vitinha, J.Neves (G.Ramos, 78e) – B.Silva (Trincão, 63e), Cristiano Ronaldo (c), J.Felix (Leão, 63e)

Le classement

Portugal – 10 pts (+5)

Hongrie – 8 pts (+2)

Irlande – 7 pts (+1)

Arménie – 3 pts (-8)

Canada / Equateur (0-0)

Déjà qualifié pour la Coupe du monde 2026, l’Equateur disputait une rencontre amicale face au Canada, à Toronto. Dans un match très fermé et marqué par l’expulsion rapide du Canadien Ali Ahmed (6e), les Equatoriens n’ont jamais su emballer la rencontre avec seulement 4 tirs face au bloc bas des Canucks. Titulaire, Willian Pacho a disputé l’intégralité du match (90 minutes) et n’a pas été inquiété par les attaquants adverses. Face à l’infériorité numérique adverse, le défenseur parisien a touché beaucoup de ballons (142) et a réalisé 134 passes (95% de passes réussies). Mais insuffisant pour trouver la faille dans ce bloc bas des Canadiens.

Le XI de l’Equateur : Galindez – Franco (Arevalo, 85e), Ordóñez, Pacho, Hincapié (c) – Yeboah, Caicedo, Vite (Castillo, 85e), Angulo (Plata, 46e) – Rodriguez (Mercado, 77e), Valencia (Campana, 90e)