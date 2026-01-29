Barrages, Kvaratskhelia, Safonov… La conférence de presse de Luis Enrique

Tenu en échec par Newcastle ce soir (1-1), le PSG devra passer par les barrages pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Cela a été l’un des sujets de la conférence de presse de Luis Enrique.

Le PSG voulait se qualifier directement pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions avec sa rencontre contre Newcastle ce mercredi soir lors de la huitième et dernière journée de la phase de ligue. Mais en concédant le nul contre les Magpies (1-1), les Parisiens se retrouvent onzième et devront passer par les barrages pour espérer atteindre les huitièmes de finale. Présent en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique est revenu sur ce nul, les barrages, avant d’évoquer son choix de titulariser Matvey Safonov et la blessure de Khvicha Kvaratskhelia…

Son analyse du match

« C’était une très bonne première période. On a démarré de manière positive. On a raté un pénalty mais on a créé des situations. L’égalisation juste avant la mi-temps a fait mal. Physiquement, Newcastle est fort. Nous le savions avant le match. On aurait mérité de gagner, sans grande différence, mais un petit plus. Nous affrontons des équipes très différentes en Ligue 1. Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs même si certains n’ont pas eu leur rendement habituel. Je ne vois personne qui soit plus favori que nous dans la compétition. »

Dans vos temps faibles, vous êtes moins fort que la saison passée. Comment l’expliquez-vous ?

« C’est le calendrier, le groupe que nous avons eu. Nous sommes prêts pour les barrages, c’est clair. Il faut s’améliorer, OK. Mais on perd encore un joueur important. »

Comment il explique les trois derniers matches de phase de ligue du PSG ?

« On peut être meilleur, obtenir de meilleurs résultats. Mais on est là, on est prêts. On verra contre qui on joue, Monaco ou Qarabag. Je suis très exigeant avec mon équipe. Il faut analyser contre qui on va tomber. On avait 13 points avant le dernier match. On méritait de gagner contre Newcastle. La défaite à Lisbonne est, elle, imméritée. »

Matvey Safonov nouveau numéro 1 ?

« Je ne peux rien dire. Quand vous verrez mes décisions, ce sera très clair pour tout le monde. Je ne sais pas s’il y aura une rotation pour les gardiens. Je suis un entraîneur ouvert qui demande à ses joueurs d’être prêts à tout instant. Je ne sais pas ce que je vais faire pour la suite. »

De quoi souffre Khvicha Kvaratskhelia ?

« C’est la cheville. C’est compliqué. J’espère me tromper et avoir de bonnes nouvelles demain. »











































