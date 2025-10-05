Basket – Le patron de la NBA Europe confirme son intérêt pour le PSG

Club omnisports, le PSG pourrait bientôt accueillir une équipe de basket. Le projet avec NBA Europe commence à prendre forme.

Après la section de football féminin, le handball, le judo et le e-sport, le PSG pourrait prochainement accueillir une équipe de basket-ball. Dans les tuyaux depuis plusieurs mois, ce projet pourrait se concrétiser plus rapidement que prévu grâce à l’arrivée de la NBA en Europe à l’horizon 2027. En avril dernier, l’actionnaire majoritaire du PSG, QSI, avait confirmé des pourparlers pour la création d’une franchise. Dans un entretien accordé à L’Equipe, George Aivazoglou, directeur de la NBA en Europe et au Moyen-Orient, a donné des détails sur ce projet ambitieux. Et il compte bien s’appuyer sur des grosses marques comme le PSG.

À lire aussi : PSG – Un stade omnisports en cas de franchise NBA ?

À quoi pourrait ressembler cette ligue ?

« Le plus tôt serait octobre 2027. Notre vision est une compétition semi-ouverte, avec 16 équipes dont 12 seraient des franchises permanentes, quatre venant d’autres compétitions, la BCL (Ligue des champions, organisée par la FIBA) étant la pièce centrale. Mais il y en aura d’autres. Nous voulons une pyramide, comme la Ligue des champions de foot avec la Ligue Europa. Nous aimons cette analogie et nous voulons nous inspirer du football parce que les gens s’y réfèrent. C’est facile à comprendre et cela récompense la performance. Nous voulons que les rêves, et des histoires à la Leicester en Premier League (champions en 2016), soient encore possibles. »

L’intérêt des grandes équipes

« L’intérêt est grand et vient de beaucoup d’équipes. Le PSG fait lui aussi partie des plus grands noms au monde, avec une audience planétaire, une diaspora. Nous sommes intéressés par ce type de marques. »

Le PSG associé à Kevin Durant (actionnaire minoritaire) et Michael Jordan (dont la marque est sponsor maillot)

« Nous suivons de près leur implication. Paris est un lieu propice au basket et à la culture. Alors travailler avec le PSG, des marques comme Jordan Brand, ou Kevin Durant, l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, cela ne peut qu’élever notre projet. »

La montée en puissance du Paris Basket pourrait-elle être un problème ?

« Non. Cela renforce notre conviction qu’il peut y avoir de nouvelles équipes. Même dans une ville comme Paris. C’est un bon problème à avoir. Peut-il y avoir deux équipes d’une même ville ? Tout peut arriver. Nous parlons à tout le monde. Dans le temps, c’est un scénario qui me semble fort probable. »

Dans quelle infrastructure pourrait évoluer le PSG (Le Paris Basket a la priorité sur les dates de l’Adidas Arena) ?

« Les infrastructures sont un sujet. Cette ligue vient avec l’opportunité de créer, dans la majorité des grandes villes européennes, des arenas aux standards NBA. Cela prendra plus de deux ans, bien sûr. D’ici là, nous travaillerons aux salles existantes et aux disponibilités. »