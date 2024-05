Bathenay : « Gagner la Coupe de France, c’est toujours plus fort que gagner le championnat »

Ce samedi soir (21h sur beIN SPORTS 1 et France 2), le PSG pourra conclure sa saison 2023-2024 avec une Coupe de France. Une occasion en or pour marquer encore l’histoire du club dans cette compétition.

Le PSG est en route pour la 15e Coupe de France de son histoire. Pour pouvoir marquer son nom sur le trophée, les Rouge & Bleu devront venir à bout de l’Olympique Lyonnais ce samedi au stade Pierre Mauroy de Lille. À cette occasion, le quotidien Le Parisien a obtenu une interview du premier capitaine du PSG à avoir soulevé la Coupe de France en 1982 face à l’AS Saint-Etienne (2-2, t.a.b 6-5), Dominique Bathenay, a évoque ce trophée spécial à ses yeux.

« Ce sont des émotions immédiates offertes par chaque match couperet »

Dans un premier temps, le capitaine du PSG est revenu sur ses souvenirs lors de la finale de 1982 face à l’AS Saint-Etienne, un moment marquant dans l’histoire des Rouge & Bleu. « Pourquoi cette finale de 1982 a-t-elle marqué l’histoire ? Pour plusieurs raisons. Il y a eu l’égalisation de Dominique Rocheteau à la 120e minute, le président Borelli qui embrasse la pelouse, le public qui envahit le terrain avant la séance de tirs au but. Ce fut la finale la plus longue de l’histoire de la Coupe ! Il s’est vraiment passé beaucoup de choses, c’était une finale différente. C’était aussi le dernier match en France de Michel Platini. »

Dominique Bathenay a ensuite évoqué la difficulté de remporter une Coupe de France, un objectif plus difficile que le championnat selon lui : « Gagner la Coupe de France, c’est toujours plus fort que gagner le championnat. Parce que ce sont des émotions immédiates offertes par chaque match couperet. C’est bien plus fort qu’un championnat qui se construit tout au long de la saison. Regardez la Ligue des champions : les poules, tout le monde s’en fout, mais dès qu’on passe à la phase à élimination directe, tout le monde s’enflamme. Il y a une tension dingue. »

L’ancien capitaine parisien a également expliqué le lien particulier qui unit le PSG à la Coupe de France (14 fois vainqueur de la compétition) : « Parce que le PSG est la meilleure équipe depuis quinze ans, qu’elle était déjà une équipe dominante sous l’ère Canal +. C’est la meilleure équipe de France, c’est normal qu’elle gagne aussi souvent la Coupe. Bon, de temps en temps ils se font surprendre comme face à Rennes en 2019. Après, si Paris était vraiment une équipe de Coupe, il aurait déjà gagné la Ligue des champions. Sera-t-il supporter du PSG samedi ? Je suis supporter du football. Je n’ai rien contre Lyon. Paris a tellement d’arguments qu’il a 80 % de chances de gagner mais je suis surtout amoureux du football. Je suis supporter de Paris en Ligue des champions. En France, je suis supporter de tous les clubs qui proposent du bon jeu. »