Pour sa première titularisation avec le PSG contre Marseille (4-0), Bradley Barcola a impressionné. Gérald Baticle, qui l’a côtoyé à Lyon et actuellement en équipe de France Espoirs, n’est pas surpris.

Bradley Barcola, après une très belle deuxième partie de saison sous le maillot de Lyon lors de l’exercice 2022-2023, a signé au PSG à la fin du mercato estival pour un transfert estimé à 45 millions d’euros. Après deux entrées en jeu contre Lyon et Nice, le milieu offensif (21 ans) a été titularisé par Luis Enrique lors du classico largement remporté par les Parisiens dimanche soir (4-0). Alors que l’enjeu d’un tel match pour une première titularisation aurait pu l’inhiber, il a livré une très belle prestation, donnant ainsi satisfaction à son entraîneur, qui a une nouvelle possibilité pour composer son attaque. Gérald Baticle, quia connu Bradley Barcola à Lyon et qui l’entraîne désormais en équipe de France Espoirs en tant qu’adjoint de Thierry Henry, n’a pas été surpris au moment de voir le numéro 29 du PSG répondre présent lors du Classico.

« Qu’il arrive à tout de suite se mettre dans le ton et dans la rotation parisienne, ce n’est pas surprenant »

« Je ne suis pas étonné. Il est arrivé en pro, à 16 ans, et Bradley est monté, a hissé son niveau naturellement. Bradley, c’est quelqu’un qui écoute, observe, apprend et applique. Il est tranquille, humble, travailleur et il sait où il veut aller. C’est lui, par son professionnalisme, qui a construit son chemin. Quand tu allies technique, vitesse et que tu mets en place la méthode au quotidien pour progresser sans cesse, il n’y a pas de limite. Qu’il arrive à tout de suite se mettre dans le ton et dans la rotation parisienne, ce n’est pas surprenant« , assure l’ancien coach d’Angers pour l’Equipe. Ce dernier a ensuite évoqué la polyvalence du milieu offensif du PSG, qui peut être un atout pour lui. « Je lui trouve de belles possibilités côté gauche, avec sa capacité d’élimination ou pour rentrer intérieur, frapper et proposer du jeu combiné. Mais il peut jouer vraiment partout. S’il garde sa ligne de conduite, cette exigence, il a le potentiel pour s’installer au très haut niveau.«