Baticle : « Zaïre-Emery fait partie des meilleurs joueurs de sa catégorie »

Convoqué avec les Espoirs en octobre, Warren Zaïre-Emery a retrouvé son niveau avec le PSG. De retour en A, il a reçu les compliments de Gérald Baticle, le sélectionneur des Espoirs.

En difficulté depuis le début de l’année 2025, Warren Zaïre-Emery avait perdu sa place en équipe de France, revenant même avec les Espoirs lors du rassemblement d’octobre. Un retour en arrière qui lui a été bénéfique, lui qui a retrouvé son niveau ces dernières semaines avec le PSG. Avec ses belles performances en club, il a retrouvé l’équipe de France pour cette dernière trêve internationale de l’année 2025. Gérald Baticle, qui l’a entraîné lors des deux derniers matches des Bleuets, a salué l’attitude du titi du PSG.

« Si ça lui a redonné de la confiance… »

« Je ne vais pas vous dire qu’il avait besoin. La situation nous a permis de le sélectionner. On l’a sélectionné parce qu’il est performant et qu’il fait partie des meilleurs joueurs de sa catégorie. Il est venu, il a pris beaucoup de plaisir à échanger, jouer, s’entraîner, vivre avec ses partenaires. Il a été performant avec nous, lance le coach des Espoirs français en conférence de presse dans des propos relayés par RMC Sport. Si ça lui a redonné de la confiance et de l’énergie, je trouve qu’il en avait. Je trouvais qu’il était déjà dans une belle phase. Ça lui a peut-être permis d’accentuer, il est dans les objectifs qu’il recherchait. Il est venu prendre du plaisir, apporter à sa génération et regagner sa place dès que ce serait possible. Il a beaucoup de temps de jeu. Il performe avec son club, il vient de marquer. C’est au-delà de son rôle mais c’est bien d’aller au-delà de ce qu’on demande. C’est très positif. »