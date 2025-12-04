Battu par Barcelone, le PSG Handball enchaîne une nouvelle défaite en EHF Champions League

Dans le dur en Ligue des champions, le PSG s’est une nouvelle fois incliné sur le parquet de Barcelone (38-33) et enchaîne une nouvelle défaite dans la compétition.

Intraitable en championnat, le PSG Handball affiche un visage inquiétant en Coupe d’Europe. Avec seulement 3 victoires, pour 6 défaites, avant son déplacement à Barcelone ce mercredi, les joueurs de Stefan Madsen devaient s’imposer face au leader du groupe pour espérer se relancer. Mais, les Rouge & Bleu n’ont pas réussi leur mission avec une nouvelle défaite en Ligue des champions, la septième en dix journées.

Le PSG dépassé en première période

Déjà battu par le club catalan (27-30) il y a deux semaines au Stade de Coubertin après une belle bataille, le PSG Handball est complètement passé à côté de sa première période avec un retard de dix buts à la pause (26-16), malgré un Elohim Prandi auteur de huit buts. Mais en seconde période, les champions de France ont mis la pression sur le club espagnol en infligeant un 17-12 aux Barcelonais, avec un Elohim Prandi en mode serial buteur (14 réalisations), mais insuffisant pour combler le retard trop important de la première période. Le PSG Handball s’incline sur le score de 38-33. Les Rouge & Bleu retrouveront le championnat ce week-end avec un déplacement sur le terrain de Tremblay.