Ce mardi soir, le PSG défiait le Bayern Munich en Ligue des champions avec l’ambition de rapporter les trois points de son déplacement en Allemagne. Mission manquée pour les Rouge & Bleu

La tâche s’annonçait difficile mais pas impossible pour le PSG. En difficulté dans cette campagne de Ligue des champions, le club parisien abordait cette affiche face au Bayern Munich avec un enjeu de taille, se relancer dans ce championnat européen. Et pour accomplir cette mission, Luis Enrique avait décidé de faire des choix forts dans son onze de départ avec les titularisations de Matvey Safonov et Fabian Ruiz.

Le résumé du match

Dans des premières minutes marquées par un excellent pressing du Bayern Munich, Matvey Safonov a rapidement été sollicité en détournant une frappe de Jamal Musiala, qui a été trouvé dans la surface parisienne (7e). Mais peu à peu, le PSG a commencé à gêner les Bavarois grâce à leur pressing. Si Kingsley Coman a semé le trouble dans la défense parisienne grâce à sa vitesse et sa qualité technique, les joueurs de Luis Enrique se sont procurés quelques belles occasions pour ouvrir le score mais Warren Zaïre-Emery n’a pas su ajuster son plat du pied après un bon centre de Fabian Ruiz (29e) puis Ousmane Dembélé a obligé Manuel Neuer à sortir une parade (32e). Bien dans son match, le club parisien s’est finalement fait punir sur ses deux faiblesses. Sur un corner bavarois, Matvey Safonov a manqué son intervention aérienne. Opportuniste, Kim Min-jae a conclu de près de la tête (1-0, 38e). Dans la foulée cette ouverture du score, Kingsley Coman était proche de doubler la mise mais a manqué le cadre après un bon retour d’Achraf Hakimi (40e). Malgré une tactique qui a fonctionné, le PSG est rentré aux vestiaires avec ce but à rattraper.

En seconde période, le PSG est revenu avec les mêmes intentions mais un évènement a changé la physionomie du match. Suite à une faute à retardement sur Alphonso Davies, Ousmane Dembélé a reçu un deuxième carton jaune, après un premier avertissement pour contestation en première période. Un carton rouge très sévère pour l’international français. Avec un joueur en moins sur la pelouse, les joueurs de Luis Enrique n’ont pas démérité. Gonçalo Ramos a même effectué son retour à la compétition pour continuer à y croire. Mais finalement, les Bavarois, en gestion, ont maîtrisé la fin de match. Le PSG subit une nouvelle désillusion en Ligue des champions et complique encore plus la tâche pour une qualification.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le Bayern Munich. Bon match à toutes et à tous !!!

4′ Très grosse intensité du Bayern en ce début de match qui empêche les Parisiens de construire leur jeu.

5′ Sur le premier corner des Bavarois, Safonov éloigne le danger d’une claquette.

7′ La première occasion pour le Bayern Munich. Trouvé dans la surface, Musiala arme une reprise mais Safonov détourne.

8′ Après un bon pressing parisien, Dembélé s’infiltre dans la surface mais sa frappe est détournée par Goretzka en corner, qui ne donnera rien.

10′ Les Parisiens se sont bien repris et n’hésitent pas à presser Neuer.

18′ Pour l’instant, le PSG se contente de dégager au loin vers ses attaquants. Chaque offensive allemande crée du danger dans le camp parisien.

20′ Après un bon pressing de Ruiz, Dembélé repique dans l’axe mais son tir manque de puissance pour espérer tromper Neuer.

28′ Après un slalom entre trois Parisiens, Coman rentre dans la surface mais son tir du pied gauche fuit le cadre. Heureusement pour les Rouge & Bleu.

29′ Quelle situation pour le PSG !!! Bien décalé par Barcola, Ruiz centre au second poteau pour Zaïre-Emery. Le Titi manque son plat du pied. Dommage…

32′ NOUVELLE OCCASION POUR LE PSG. Sur une remontée rapide de Ruiz, Dembélé défie Kim et frappe mais Neuer détourne. Le ballon revient sur Neves qui arme une frappe puissante de loin, ça frôle le poteau bavarois. Les Parisiens sont mieux depuis quelques minutes.

38′ Le Bayern Munich ouvre le score sur corner par Kim (1-0). Safonov se manque dans son intervention aérienne…

40′ Le Bayern proche du deuxième but. Lancé en profondeur, Coman prend le meilleur sur Hakimi mais le Marocain se reprend bien et oblige l’ancien Parisien à précipiter son tir, qui passe au-dessus.

42′ Carton jaune pour Dembélé.

45′ Trois minutes de temps additionnel.

45’+3 C’est la pause à l’Allianz Arena. Après ne pas avoir cédé sur le pressing bavarois, le PSG s’est fait punir sur un corner avec une intervention manquée de Safonov (1-0).

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

50′ Les Parisiens sont bien revenus en ce début de seconde période et son présents dans les duels.

56′ DEUXIEME CARTON JAUNE POUR DEMBELE ET DONC ROUGE. Après avoir tenté un tir, le numéro 10 tente un tacle et est en retard sur Davies. Ce carton est très sévère.

57′ Hakimi prend aussi un carton jaune pour contestation.

60′ La tâche s’annonce de plus en plus compliquée pour le PSG.

65′ Premier changement pour le PSG. Zaïre-Emery cède sa place à Lee.

66′ Lee se met directement en évidence sur un coup de pied arrêté mais cela passe devant tout le monde. Dommage, ce n’est pas encore fini.

67′ Après relance improbable mais réussie de Neuer, l’action bavaroise se poursuit et Coman se retrouve en position de tir, ça passe au-dessus.

71′ Carton jaune très sévère pour Nuno Mendes après une faute sur Laimer.

72′ C’est le grand retour de Gonçalo Ramos en compétition. Il remplace Barcola.

74′ Le Bayern Munich proche du deuxième but. Musiala arme une frappe et Safonov détourne du but des gants sur son poteau.

83′ Ruiz cède sa place à Asensio.

84′ Trouvé dans la profondeur, Hakimi voit son centre être freiné. Dommage mais il faut continuer à pousser.

85′ La frappe de Joao Neves passe au-dessus après un coup franc tiré par Lee.

90′ Quatre minutes de temps additionnel.

90’+2 Corner pour le PSG obtenu par Nuno Mendes. Safonov est monté.

90’+5 C’est terminé. À dix depuis la 56e minute de jeu, le PSG s’incline sur la plus petite des marges sur un nouveau coup de pied arrêté encaissé. Les Parisiens se compliquent encore un peu plus la tâche dans cette campagne de Ligue des champions.

Feuille de match Bayern Munich / Paris Saint-Germain

Cinquième journée phase de ligue de la Ligue des champions – Stade : Allianz Arena – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus Foot – Arbitre principal : Istvan Kovacs – Arbitres assistants : Mihai Marica et Ferencz Tunyog – Quatrième arbitre : Florin Andrei – VAR : Cătălin Popa et Pol van Boekel – But : Kim (38e) – Cartons : Dembélé (42e, 56e, rouge), Hakimi (57e), Coman (67e), Nuno Mendes (71e), Olise (76e), Gnabry (84e)