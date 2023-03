Dans deux jours, le Bayern Munich reçoit le PSG en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Les premiers indices sur la composition bavaroise, comment réintégrer Mané, Cancelo et ses messages ambigus. Vu et lu dans la presse allemande à J-2 du match Bayern Munich / PSG.

Blessé au péroné avant la Coupe du monde, Sadio Mané a fait son retour à la compétition avec le Bayern Munich le 26 février dernier. Contrairement à la manche aller, l’international sénégalais sera bien présent dans le groupe pour la réception du PSG mercredi soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1). Mais Sport 1 se demande s’il sera titulaire ou remplaçant. Le média sportif allemand rappelle que Julian Nagelsmann a expliqué que l’ancien de Liverpool pouvait débuter la rencontre mais qu’il ne savait pas encore s’il l’alignerait d’entrée. Touché à l’entraînement, Leroy Sané a fait son retour sur les terrains lors de la victoire du Bayern contre Stuttgart le week-end dernier et est donc aussi apte pour le PSG. Pour remplacer Benjamin Pavard, suspendu après son carton rouge reçu au match aller, Nagelsmann devrait privilégier Stanisic à Joao Cancelo. Du côté de Kicker, on pense que le Bayern Munich devrait se présenter avec une défense à trois contre le PSG avec Alphonso Davies et Kingsley Coman en rôle de piston.

La composition probable du Bayern selon Kicker : Sommer – Stanisic, Upamecano, De Ligt – Coman, Kimmich, Goretzka, Davies – Muller, Choupo-Moting, Musiala

Sport 1 rapporte aussi le blues de Joao Cancelo. Le latéral droit portugais, qui a rejoint le Bayern Munich cet hiver sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de Manchester City, vient d’enchaîner trois matches en débutant sur le banc. Après un départ tonitruant avec deux passes décisives en deux matches, il est actuellement dans une mauvaise passe. Sur ses réseaux sociaux, il a publié des messages énigmatiques. « J’ai fait de mon mieux, Dieu a fait le reste« , a-t-il écrit sur son compte Instagram après le match du week-end dernier où il est resté sur le banc. Interrogé sur le Portugais, Julian Nagelsmann a indiqué ne pas le sentir affecté par sa situation. Sport 1 conclut en indiquant que Cancelo devrait bien aligner un quatrième match d’affilée sur le banc contre le PSG mercredi.