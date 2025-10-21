Bayer Leverkusen / PSG – Les compositions officielles

Ce mardi soir, le PSG affronte le Bayer Leverkusen lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Un peu plus d’une heure avant ce match, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Le PSG joue son troisième match de la saison en Ligue des champions ce mardi soir avec le déplacement à Leverkusen. Pour cette rencontre, Luis Enrique voit son groupe se remplir, seuls Fabian Ruiz et Joao Neves manquent à l’appel. Absent depuis le début du mois de septembre, Ousmane Dembélé a fait son retour dans le groupe du PSG. Mais le Ballon d’Or commence ce match contre les Allemands.

Marquinhos et Dembélé commence sur le banc

Pour son onze de départ, le coach du PSG a décidé de titulariser Lucas Chevalier dans les buts. Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi, Willian Pacho et Nuno Mendes composent la défense. Marquinhos, de retour après sa blessure aux quadriceps contractée contre Marseille, commence sur le banc. Pour le milieu de terrain, Luis Enrique a décidé de titulariser Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Désiré Doué. Enfin, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia accompagnent Senny Mayulu en attaque. Le titi du PSG, auteur d’une bonne prestation à ce poste contre Barcelone, est donc préféré à Gonçalo Ramos.

Feuille de match Bayer Leverkusen / PSG

Troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions – Stade : BayArena – Horaire : 21 heures – Diffuseur: Canal Plus Foot – Arbitre principal : Jesús Gil Manzan – Arbitres assistants : Ángel Nevado et Guadalupe Porras Ayuso – Quatrième arbitre : Alejandro Muñiz Ruiz – VAR : Carlos del Cerro Grande et Jarred Gillett.