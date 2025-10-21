Bayer Leverkusen / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Ce mardi soir, le PSG a brillé sur la pelouse du Bayer Leverkusen avec un festival de buts (2-7). Les Parisiens ont offert un récital pour remporter leur troisième victoire en trois matches de C1.

Pour son troisième match de la saison en Ligue des champions, le PSG se déplaçait à Leverkusen. Dès le début du match, le PSG a imposé son rythme et a rapidement concrétisé sa domination grâce à un but de Willian Pacho. Sur un corner joué à deux, Nuno Mendes a adressé une merveille de centre pour la tête de l’international équatorien pour son premier but sous le maillot du PSG. En plus de cette ouverture du score, Willian Pacho a encore une fois montré qu’il était le patron de la défense, lui qui n’a pas été aidé par son compère Illia Zabarnyi. L’international ukrainien a réalisé un naufrage lors de ce match contre les Allemands, avec deux pénaltys provoqués et une expulsion, le tout en moins de 40 minutes. En difficulté lors de ses deux derniers matches avec les Rouge & Bleu, il n’a pas marqué des points dans l’optique d’être titulaire lors des grands matches.

A voir aussi : LdC – La démonstration du PSG face au Bayer Leverkusen (2-7)

Nuno Mendes et Vitinha en feu

Titulaire dans le couloir gauche de la défense du PSG, Nuno Mendes a encore une fois été stratosphérique avec une prestation dont il a le secret. L’international portugais n’a pas hésité a apporter son soutien en attaque, avec ses percées. Il s’est montré dangereux et a ponctué sa performance XXL avec un but et une passe décisive. Titulaire pour la deuxième fois en deux matches après son retour de blessure, Désiré Doué a lui aussi brillé. Double buteur, le numéro 14 du PSG a aussi été disponible pour ses coéquipiers. Il monte en puissance après avoir manqué un peu plus d’un mois d’absence après une blessure au mollet. Que dire du match de Vitinha. Le milieu de terrain a encore une fois été le maestro du jeu du PSG, distillant des passes de grandes classes et se montrant propre dans son jeu. Il a délivré une passe décisive et a clôturé le festival parisien d’un très bon but. Il est sans aucun doute le meilleur joueur du PSG depuis le début de la saison. Associé à l’international portugais, Warren Zaïre-Emery confirme lui aussi sa montée en puissance, lui qui a encore offert une prestation solide face aux Allemands. Le titi du PSG retrouve son meilleur niveau au meilleur des moments.