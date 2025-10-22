Bayer Leverkusen / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce mardi soir, le PSG a livré un récital sur la pelouse du Bayer Leverkusen (2-7) en Ligue des champions avec des Parisiens en grande forme.

Les champion d’Europe ont été en démonstration sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Dans un festival de buts, l’équipe de Luis Enrique a concassé le champion d’Allemagne 2024 avec un récital (2-7). Et les Rouge & Bleu ont brillé collectivement et individuellement.

Nuno Mendes MVP, Vitinha en maestro, Doué double buteur

En grande forme depuis le début de saison et élu homme du match, Nuno Mendes a une nouvelle fois livré une partition de haut vol et reçoit la note de 8/10 dans L’Equipe. « Il a encore montré quel joueur complet il était devenu en offrant un but à Pacho (7e), en étant à l’origine du second de Doué (45e+3), puis en marquant en position d’avant-centre (50e) et enfin en lançant Barcola sur l’entrée gagnante de Dembélé (66e). Et en plus, il peut dépanner dans l’axe ! » Même note pour Désiré Doué (8/10). « L’international français n’a joué que la première période mais celui a suffi pour provoquer l’expulsion d’Andrich (33e) et inscrire un doublé (41e, 44e) sur deux frappes bien placées. S’il a d’abord semblé chercher ses marques à un poste qui n’est pas le sien, sa titularisation en pointe a été une franche réussite. »

Autre grande performance, celle de Vitinha. Le milieu parisien a été un véritable chef d’orchestre. « Tout est toujours plus simple pour le PSG quand il peut s’appuyer sur le Portugais et que celui-ci rayonne de la sorte. Il y a bien sûr son absence de déchet technique (100 % de passes réussies à la pause) mais surtout la prise de risque qui s’accompagne avec. Sa talonnade réalisée au départ de l’action du deuxième but est un régal pour les yeux et que dire de sa percée amenant la réalisation de Nuno Mendes… La BayArena était son jardin, tout simplement, et il a parachevé son œuvre par un but (90e) » salue Le Parisien, qui lui octroie la note de 9/10. Son compère du milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery, confirme sa forme du moment (7/10). « Le titi parisien dit se sentir mieux et cela se voit. Titulaire pour la sixième fois consécutive, le numéro 33 a abattu un joli travail à la récupération quand son équipe a été un peu bougée. Agressif et impactant, il n’a pas non plus hésité à lâcher les chevaux et à réaliser quelques projections quand il le fallait. Prometteur », analyse le quotidien francilien.

(L’Equipe) : Chevalier 5 – Hakimi 6, Zabarnyi (non noté), Pacho 7, Nuno Mendes 8 – Zaïre-Emery 7, Vitinha 7, Mayulu 7 – Kvaratskhelia 7, Doué 8 (L.Hernandez 6), Barcola 6 / Luis Enrique 7 Les notes du PSG (Le Parisien) : Chevalier 4 – Hakimi 6, Zabarnyi (non noté), Pacho 7, Nuno Mendes 7.5 – Zaïre-Emery 7, Vitinha 9, Mayulu 6 – Kvaratskhelia 6.5, Doué 8 (L.Hernandez 5), Barcola 5.5