Bayer / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Leverkusen dans le cadre de la troisième journée de phase de ligue de la Ligue des champions. Luis Enrique pourra compter sur des nouveaux retours importants.

Après avoir remporté ses deux premiers matches de phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG va tenter de faire la passe de trois contre le Bayer Leverkusen ce mardi soir. Pour cette rencontre contre les Allemands, Luis Enrique peut compter sur le retour de nouveaux joueurs importants, Ousmane Dembélé et Marquinhos. Pour L’Equipe, le capitaine du PSG devrait être titulaire en défense centrale aux côtés de Willian Pacho. Pour Le Parisien, c’est Illia Zabarnyi qui accompagnera l’international équatorien en défense centrale. Les deux quotidiens s’accordent sur le reste de la défense avec Lucas Chevalier dans le but, Achraf Hakimi à droite et Nuno Mendes à gauche.

A voir aussi : LdC : Les supporters du PSG en nombre face au Bayer Leverkusen

Senny Mayulu de nouveau titulaire en faux numéro 9 ?

Au milieu de terrain, L’Equipe et Le Parisien s’accordent sur les trois joueurs que devrait aligner Luis Enrique. Laissé au repos contre Strasbourg, Vitinha devrait retrouver son rôle de sentinelle avec à ses côtés, Warren Zaïre-Emery et Désiré Doué. Auteur d’une grosse performance au poste de faux numéro 9 lors de la victoire du PSG contre le FC Barcelone (1-2), Senny Mayulu devrait de nouveau être aligné à la pointe de l’attaque du PSG, selon les deux quotidiens. Le titi du PSG devrait être accompagné par Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola.