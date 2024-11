Bayern Munich / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Munich pour le compte de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Il devra absolument s’imposer pour conserver ses chances de qualification.

Avec une victoire, un nul et deux défaites, le PSG se classe actuellement 26e en Ligue des champions. Une place qui élimine le club de la capitale de la compétition européenne. Il reste quatre matches aux Rouge & Bleu pour inverser la tendance. Ce mardi soir, les Parisiens se déplacent sur la pelouse de l’Allianz Arena pour y défier le Bayern Munich. Les Parisiens devront absolument s’imposer pour continuer à croire en une qualification pour la phase finale de la Ligue des champions. De son côté, le Bayern Munich, qui domine la Bundesliga, est aussi en difficulté en C1 avec une 19e place (2 victoires, 2 défaites).

Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur un groupe au complet. Revenu touché à la cheville de la trêve internationale, Nuno Mendes fait son retour après avoir manqué la rencontre entre le PSG et Toulouse le week-end dernier (3-0). Absent depuis la première journée de Ligue 1, Gonçalo Ramos fait lui aussi son retour dans le groupe. Présent aux entraînements collectifs depuis plusieurs semaines, Presnel Kimpembe a aussi été convoqué par le coach espagnol, même si le titi ne devrait pas être sur la feuille de match. Et à moins de deux heures du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre les Parisiens et les Munichois ? Partagez votre pronostic dans la rubrique commentaires ci-dessous. Vendredi soir, le PSG s’est imposé contre Toulouse lors de la 12e journée de Ligue 1 (3-0). Un score annoncé ici par Blood, dva, Baby Bejita, Keuja#97250, Cavanevendange, Alexandre Le Grand et panamemonamour. Bravo à eux !