Bayern Munich / PSG – L’arbitre de la rencontre dévoilé

Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace sur la pelouse du Bayern Munich en Ligue des champions. L’arbitre de cette rencontre a été désigné. Il va rappeler de bons souvenirs aux supporters parisiens.

Mal en point en Ligue des champions, le PSG devra absolument s’imposer contre le Bayern Munich mardi soir pour le compte de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. 25e au classement, les Parisiens sont actuellement éliminés de la compétition. Pour s’imposer contre les Bavarois, les joueurs de Luis Enrique devront améliorer leur finition, eux qui n’ont marqué que deux buts en quatre matches de Champions League. Ce dimanche, l’UEFA a dévoilé l’arbitre de la rencontre. Et c’est un bon souvenir pour le PSG et ses supporters.

A voir aussi : LDC – Nuno Mendes de retour pour Bayern Munich / PSG ?



L’arbitre du Barça / PSG de la saison dernière

En effet, la rencontre entre le Bayern Munich et le PSG sera arbitrée par Monsieur Istvan Kovacs. Ce dernier sera assisté par Mihai Marica et Ferencz Tunyog. Florin Andrei officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Cătălin Popa et Pol van Boekel. L’arbitre roumain est un bon souvenir pour le PSG. En effet, c’était lui qui au sifflet lors du quart de finale retour entre le FC Barcelone et le club de la capitale sur la pelouse Montjuïc magnifiquement remporté par les Rouge & Bleu (1-4). En 16 rencontres arbitrées cette saison, Monsieur Istvan Kovacs a distribué 53 cartons jaunes, aucun carton rouge et a sifflé cinq penaltys. Ce sera son troisième match de Ligue des champions cette saison après Real Madrid / Borussia Dortmund (5-2) et Inter / Arsenal (1-0).