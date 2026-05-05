Bayern Munich / PSG – Le groupe convoqué par Luis Enrique

À la veille de sa demi-finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich, le PSG se déplace en Allemagne avec un groupe privé d’Achraf Hakimi.

Ce mercredi soir (21h sur Canal+), le PSG dispute sa demi-finale retour de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. Après avoir remporté la manche aller au terme d’une rencontre qui restera dans les annales (5-4), le club parisien devra valider sa qualification à l’Allianz Arena. Pour cela, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasi au complet.

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Un groupe de 23 joueurs

En effet, seuls Lucas Chevalier, Achraf Hakimi et Quentin Ndjantou manqueront à l’appel. Laissés au repos contre le FC Lorient (2-2) le week-end dernier, Matvey Safonov, Nuno Mendes et Vitinha font leur retour dans le groupe. Les autres cadres, comme Marquinhos, Willian Pacho, Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz, João Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Bradley Barcola ou encore Ousmane Dembélé sont bien présents. À noter que les deux jeunes gardiens, Arthur Vignaud (18 ans) et Bilal Laurendon (20 ans), sont également convoqués dans le groupe des 23 joueurs.

Le groupe du PSG

Gardiens : Safonov, Vignaud, Laurendon, Marin

: Safonov, Vignaud, Laurendon, Marin Défenseurs : Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho

: Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho Milieux : F.Ruiz, Vitinha, Lee, Mayulu, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, J.Neves

: F.Ruiz, Vitinha, Lee, Mayulu, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, J.Neves Attaquants : Kvaratskhelia, G.Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Mbaye