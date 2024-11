Bayern Munich / PSG – Les compositions officielles

Ce mardi soir, le PSG se déplace sur la pelouse du Bayern Munich pour le compte de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Moins d’une heure avant le coup d’envoi, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs équipes de départ.

25e du classement, le PSG est actuellement virtuellement éliminé de la Ligue des champions. Ce mardi soir, les Parisiens devront absolument s’imposer sur la pelouse du Bayern Munich pour encore croire en une qualification pour la phase finale de la compétition. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Absent depuis le premier match de la Ligue 1, Gonçalo Ramos a fait son retour dans le groupe. Mais l’international portugais va commencer la rencontre sur le banc. Après avoir titularisé Matvey Safonov dans les buts contre Toulouse, Luis Enrique a décidé de poursuivre avec le Russe dans les cages ce soir.

Un duo Dembélé-Barcola en pointe

Il sera défendu par la défense type depuis le début de la saison, Achraf Hakimi à droite, une charnière centrale Marquinhos-Willian Pacho, et Nuno Mendes qui retrouve sa place dans le couloir gauche de la défense du PSG. Le coach du PSG a décidé d’aligner son équipe en 4-4-2 avec Warren Zaïre-Emery dans le couloir droit, Joao Neves et Fabian Ruiz au milieu et Vitinha dans le couloir gauche. Enfin, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé composent l’attaque.

Feuille de match Bayern Munich / Paris Saint-Germain

Cinquième journée phase de ligue de la Ligue des champions – Stade : Allianz Arena – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus Foot – Arbitre principal : Istvan Kovacs – Arbitres assistants : Mihai Marica et Ferencz Tunyog – Quatrième arbitre : Florin Andrei – VAR : Cătălin Popa et Pol van Boekel