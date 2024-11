Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG affronte le Bayern Munich – en Ligue des champions – avec pour objectif de se relancer dans ce classement général.

Opposé au Bayern Munich – à l’Allianz Arena – le PSG doit se relancer dans cette phase ligue de la Ligue des champions. Actuellement hors des places qualificatives pour les barrages (25e rang), les Rouge & Bleu auront à coeur de faire un exploit retentissant à Munich pour se relancer dans ce classement général de C1. Surtout, les champions de France devront régler leur problème de finition. Et pour cette rencontre face aux Bavarois, Luis Enrique pourrait réserver quelques surprises.

Safonov dans les buts, Dembélé à la pointe de l’attaque

Décevant en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma pourrait perdre sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov. Si le technicien espagnol est resté flou à ce sujet en conférence de presse, l’international russe a une carte à jouer dans cette rencontre, selon Le Parisien. En défense, Nuno Mendes devrait bien effectuer son retour dans le onze de départ, permettant ainsi d’aligner la défense-type avec Achraf Hakimi en latéral droit et la charnière centrale Marquinhos – Willian Pacho. Dans l’entrejeu, le trio Warren Zaïre-Emery, Vitinha et João Neves est pressenti pour débuter la rencontre. En revanche, en attaque, Luis Enrique pourrait réserver une surprise. En effet, selon les quotidiens L’Equipe et Le Parisien, Ousmane Dembélé serait aligné à la pointe de l’attaque, comme il l’avait déjà fait par le passé contre la Real Sociedad et l’Olympique de Marseille. Cela permettrait à Lee Kang-In d’occuper l’aile droite tandis que Bradley Barcola sera titulaire dans le couloir gauche.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, J.Neves – Lee, Dembélé, Barcola

(L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, J.Neves – Lee, Dembélé, Barcola Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Safonov (ou Donnarumma) – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, J.Neves – Lee, Dembélé, Barcola

(Le Parisien) : Safonov (ou Donnarumma) – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, J.Neves – Lee, Dembélé, Barcola Le XI probable du Bayern Munich : Neuer (c) – Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies – Kimmich, Goretzka – Olise, Musiala, Coman – Kane

Les compositions probables Bayern Munich / PSG (L’Equipe)