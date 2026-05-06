Doué
Image : PSG.fr

Bayern Munich / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas7 mai 2026

Le PSG s’est qualifié en finale de la Ligue des champions après une très belle prestation collective sur la pelouse de l’Allianz Arena (1-1). Les Parisiens ont brillé.

Après le match aller complètement fou (5-4), le PSG avait un léger avantage avant de défier le Bayern Munich en demi-finale retour de la Ligue des champions à l’Allianz Arena. Une avance qui a rapidement gonflé grâce à l’ouverture précoce d’Ousmane Dembélé sur un caviar de Khvicha Kvaratskhelia. Le numéro 10 du PSG a encore une fois brillé dans un match qui compte. Il a déstabilisé la défense munichoise et a également effectué des pressings dont il a le secret. Il n’a également pas hésité à redescendre pour aider en défense. Son passeur décisif a été dans la lignée de ses dernières sorties en Ligue des champions. Il a encore prouvé qu’il était le monsieur Ligue des champions du PSG. Il aurait ponctué sa prestation d’un nouveau magnifique but mais a malheureusement pêché dans le dernier geste. Placé dans le couloir droit de la défense, Warren Zaïre-Emery a été monstrueux. Il a éteint Luis Diaz et n’a pas hésité à se projeter vers l’avant. Il a fait du Achraf Hakimi et a été impressionnant dans les duels, ne semblant pas ressentir la fatigue après ce nouveau match intense.

Al-Khelaïfi : « J’ai dit aux joueurs que l’on avait pas des joueurs mais des guerriers »
canalsupporters.com

Willian Pacho taille patron

En défense centrale, Willian Pacho a été extraordinaire. Le numéro 51 du PSG a remporté tous ses duels, s’est montré impérial dans les airs et a muselé Harry Kane et l’attaque munichoise. Il n’a pas hésité non plus à aller chercher son adversaire direct loin de sa surface afin de l’empêcher de déclencher des attaques. Un match de patron. Dans les buts, Matvey Safonov a encore brillé avec une très belle parade face à Jamal Musiala, qui s’était présenté seul face à lui à l’entrée dans la surface. Il a aussi été précieux dans les airs. Petit bémol, ses six mètres qui ont souvent terminé en touche. Titularisé en attaque, Désiré Doué a encore une fois été remuant et un vrai danger pour la défense du Bayern Munich. S’il ne s’est pas procuré beaucoup d’occasions franches, il a été l’un des joueurs les plus dangereux côté PSG. Au milieu, Joao Neves a encore une fois brillé, se montrant percutant offensivement mais également défensivement. Pour sa première titularisation en Ligue des champions depuis son retour de blessure, Fabian Ruiz a été précieux. Il a réussi à conserver des ballons, intercepter des ballons importants et a réalisé une magnifique passe en profondeur pour Khvicha Kvaratskhelia qui a finalement mené au but d’Ousmane Dembélé

  • Les notes des joueurs du PSG : Safonov (7) – Zaïre-Emery (7), Marquinhos (8), Pacho (9), Mendes (6) – Ruiz (7,5), Vitinha (6), Neves (7) – Doué (7,5), Dembélé (7), Kvaratskhelia (8)

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas7 mai 2026

Articles similaires

PSG forum de nuit

Communauté CS – Le forum de nuit

7 mai 2026
Luis Enrique

Luis Enrique : « En tant qu’entraîneur, c’est un vrai plaisir de voir ce type de performance »

7 mai 2026
Kvara

Kvaratskhelia : « On est vraiment très heureux d’être en finale »

6 mai 2026
Désiré Doué

Doué : « Une nuit magique encore une fois ici à Munich »

6 mai 2026
Bouton retour en haut de la page