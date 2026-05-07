Bayern Munich / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce mercredi soir, le PSG a réalisé une véritable performance défensive sur la pelouse du Bayern Munich (1-1) pour valider son ticket pour la finale de la Ligue des champions.

Après une demi-finale aller de Ligue des champions légendaire remportée par le PSG (5-4) au Parc des Princes, cette manche retour face au Bayern Munich était très attendue. Dans un tout autre registre, le club parisien a livré une grosse prestation défensive à l’Allianz Arena (1-1) pour valider son ticket pour la finale de la Ligue des champions, le 30 mai prochain, face à Arsenal, à Budapest.

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Safonov impressionne, Pacho et Zaïre-Emery XXL, Kvaratskhelia infatigable

Et un homme a une nouvelle fois marqué les esprits : Willian Pacho. Élu homme du match, le défenseur équatorien a livré une performance XXL en défense et reçoit la note de 8/10 dans L’Equipe. « Son match aller à deux duels gagnés est oublié. Sur les huit qu’il a été amené à disputer ce mercredi, l’Équatorien n’en a perdu qu’un seul. Il a montré les muscles avec des interventions pleines d’autorité qui ont fait un bien fou au PSG. Un peu court sur l’égalisation du Bayern (90e+4). » En attaque, Khvicha Kvaratskhelia a encore brillé avec une passe décisive et une activité débordante. « Il a encore été le meilleur offensif. Son travail sur le but – appel, fixation, vista – est parfait (3e). Après ça, il a alterné entre numéros sur les transitions (57e, 72e), ratant le break (79e), et travail de sape défensif au courage alors qu’il était émoussé. Un avertissement bête (45e+2) », analyse le quotidien sportif, qui lui attribue la note de 8/10.

Autre grosse performance, celle de Matvey Safonov. Le gardien russe reçoit la note de 8,5/10 dans Le Parisien. « Le Tsar a une nouvelle fois répondu présent. De plus en plus convaincant dans les grands rendez-vous, l’international russe a livré une prestation à la hauteur de son statut de titulaire. Malgré quelques relances au pied hasardeuses et un certain soulagement en voyant la tentative d’Olise frôler la barre transversale (27e), il s’est montré appliqué, et surtout décisif. Auteur d’une première intervention précieuse des poings (31e), puis d’une autre tout aussi importante (42e), il a réalisé la parade qui change tout en se couchant tel un chat sur une frappe de Musiala qui filait droit dans le but (44e). Autoritaire dans sa surface, empreint de sérénité, il a également capté une tentative de Stanisic (61e), avant d’écœurer successivement Diaz et Olise en l’espace d’une minute (69e). Il craque seulement sur un dernier coup de canon de Kane (90 + 4e). Avec lui, Paris peut vraiment voyager sereinement. Et rêver d’une nouvelle étoile à Budapest. » En défense, Warren Zaïre-Emery a parfaitement répondu présent au poste de latéral droit en l’absence d’Achraf Hakimi. « Le Titi a abattu un travail considérable dans son couloir, livrant un véritable duel de géants avec Diaz. Son appel au premier poteau libère l’espace pour Dembélé sur l’action du but (0-1, 3e). Décidément, quel que soit le poste, il répond toujours présent », salue le quotidien francilien, qui lui octroie la note de 8/10.