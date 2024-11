Bayern Munich / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce mardi soir, le PSG s’est logiquement incliné sur la pelouse du Bayern Munich (1-0) en Ligue des champions. Et les Parisiens n’ont pas été à la hauteur du rendez-vous.

Avant même la rencontre, la tâche s’annonçait compliquée. Face à une équipe du Bayern Munich en forme, les chances de victoire du PSG paraissaient faibles. Malgré une situation compliquée en Ligue des champions, les joueurs de Luis Enrique se sont inclinés à l’Allianz Arena sur la plus petite des marges (1-0). Un revers qui rapproche le club parisien du précipice. Avec une nouvelle organisation tactique en 4-4-2 losange, les Rouge & Bleu n’ont jamais donné l’impression de pouvoir revenir de leur déplacement avec les trois points.

À lire aussi : Safonov, la défaite… La conférence de presse de Luis Enrique

Barcola et Dembélé déçoivent toujours en LdC

Titulaire dans les buts, Matvey Safonov a vécu un match contrasté. Auteur de quelques parades, le portier parisien est surtout coupable d’une faute de main sur l’unique but de la rencontre signée Kim Min-jae. L’international russe reçoit la note de 3/10 dans L’Equipe. « A-t-il fait chasser tous les doutes autour de son niveau ? Non. Des arrêts sur sa ligne (7e, 12e, 69e), du jeu déficient au pied (10e, 11e, 20e, 77e) et une mauvaise sortie sur corner qui entraîne l’ouverture du score adverse (38e). Ça ne rappelle personne ? » Pourtant, la charnière centrale a réussi à tenir son rôle face aux vagues bavaroises à l’image d’un Marquinhos solide et qui reçoit la meilleure note parisienne dans le quotidien sportif (6/10) : « Sans ses sauvetages (4e, 73e) ou ses dégagements (7, record parisien), le score aurait pu être bien plus lourd. Le Bayern a très peu réussi à passer dans l’axe et le Brésilien a souvent très bien lu les ballons dans la profondeur. Il est souvent sorti pour venir chercher Harry Kane quand il revenait au milieu. »

En revanche, les matches se suivent et se ressemblent trop souvent pour les deux offensifs, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Incapable d’apporter du danger dans son couloir gauche, le numéro 29 des Rouge & Bleu a une nouvelle fois déçu en Ligue des champions et récolte la note de 2/10 dans Le Parisien : « En dehors d’un bon décalage pour Ruiz (29e), le résumé de son match est proche du néant. Esseulé sur la gauche, il n’aura jamais été en position d’être dangereux dans les trente derniers mètres adverses. Remplacé par Ramos (72e). » Même constat pour Ousmane Dembélé (2/10), qui a en plus plombé son équipe avec son expulsion sévère avant l’heure de jeu : « Il a nagé en plein cauchemar ! Tantôt dans l’axe ou sur le côté droit, l’ex-Barcelonais n’a eu que de rares fulgurances. Il y a bien ce tir capté en dehors de la surface (20e) ou cette frappe croisée qui oblige Neuer à s’employer (32e) mais c’est surtout son expulsion, après un deuxième jaune, qui pénalise son équipe (56e). Un carton qui semble quand même un peu sévère… », résume LP.