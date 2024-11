Bayern / PSG : « Je n’éprouve aucune émotion à regarder le PSG »

Avec son nouveau revers en Ligue des champions, le PSG s’enfonce dans la compétition. Les matchs passent et se ressemblent. Un constat partagé par Emmanuel Petit.

Le PSG n’a jamais semblé en mesure de ramener les trois points de son déplacement à l’Allianz Arena. Opposés au Bayern ce mardi, les Rouge & Bleu se sont logiquement inclinés. Déjà dans une situation difficile avant cette rencontre, le club parisien se rapproche d’une sentence irrévocable avec cette 26e place. Un match insipide, où les hommes de Luis Enrique ont souffert. Le champion du monde Emmanuel Petit, est revenu sur l’état actuel du PSG au micro de l’After RMC. Un constat sans appel, qui alerte sur le club de la capitale.

« Je m’ennuie considérablement »

« Le foot, c’est de l’émotion et je n’éprouve aucune émotion à regarder le Paris Saint-Germain. Je n’éprouve aucune émotion. Des fois, je me fais violence, j’ai vraiment envie d’y croire, j’ai envie de me dire qu’à un moment donné, ça va tourner en leur faveur, que le truc de Luis Enrique va prendre forme, mais je n’ai aucune émotion. Il n’y a pas un seul joueur qui me procure des émotions. Même dans l’expression collective de l’équipe, je m’ennuie considérablement… Je ne suis ni supporter du PSG, ni anti-PSG, mais je veux que les clubs français gagnent. Quand je commente les matchs, je suis très franchouillard, à fond derrière les clubs français. Mais aujourd’hui, je n’arrive même plus à me passionner pour un match de Champions League du Paris Saint-Germain. »