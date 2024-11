Bayern / PSG – Kane : « Le PSG est une très bonne équipe »

Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Munich en Ligue des champions. Le club de la capitale devra se méfier de Harry Kane, qui est dans la meilleure forme de sa carrière selon lui.

Après une victoire, un nul et deux défaites, le PSG est dans une situation délicate en Ligue des champions. S’ils veulent encore dans la compétition en mars, il faudra qu’ils s’imposent contre le Bayern Munich mardi soir et lors de ses trois derniers matches dans la phase de ligue de la compétition. Dans trois jours, les Parisiens se dresseront face à l’une des meilleures équipes d’Europe cette saison, elle qui est largement leader de Bundesliga. Hier, elle s’est largement imposée contre Augsbourg (3-0) grâce à un triplé de Harry Kane. Depuis son arrivée en Allemagne lors du mercato estival 2023, il explose les compteurs avec 64 buts en 62 matches toutes compétitions confondues. Hier, il est devenu le joueur le plus rapide à atteindre les 50 buts en Bundesliga (en seulement 43 matches).

« De très bons joueurs techniques »

À l’issue de la victoire bavaroise, il a évoqué sa forme avant de se projeter vers le choc contre le PSG en Ligue des champions. « Pour être honnête, depuis que j’ai rejoint le Bayern, je pense être dans la meilleure forme de ma carrière. Il y a toujours des hauts et des bas, les gens parlent de vous et peut-être que vous n’allez pas très bien, mais je suis habitué à cela maintenant. J’ai assez d’expérience pour savoir que cela arrive quand on fait partie des meilleurs joueurs, des meilleurs attaquants. Tout ce que je peux dire, c’est que je me sens vraiment bien, explique Kane dans des propos relayés par Le Parisien. Le PSG ? Un différent type de rencontre. Cela sera probablement plus ouvert que les derniers matches que l’on a disputés et évidemment, Paris est une très bonne équipe, avec de très bons joueurs techniques. »