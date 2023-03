Le PSG affronte ce soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1) le Bayern Munich en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Plusieurs anciens du club de la capitale croient en une qualification en quart de finale.

Battu à l’aller (0-1), le PSG doit s’imposer sur la pelouse du Bayern Munich pour se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions. S’il gagne d’un but, il y aura prolongation, qui pourrait aller jusqu’à la séance de tirs au but. À partir de deux buts d’écart, c’est qualification directe. Le club de la capitale est différent d’il y a trois semaines et pourra compter sur une belle dynamique avec trois victoires de suite ainsi que sur un Kylian Mbappé très en forme depuis son retour à la compétition lors du match aller. Plusieurs anciens du PSG croient en la qualification ce soir.

« Si l’intensité et l’état d’esprit sont les mêmes qu’au Vélodrome, cela peut passer »

Guillaume Hoarau, estime que l’absence de Neymar peut permettre au PSG de jouer comme lors du Classico largement remporté sur la pelouse du Vélodrome (0-3). « Avec Neymar out jusqu’à la fin, c’est peut-être mieux. Cela veut dire que Paris peut rejouer exactement comme face à l’OM. Et si l’intensité et l’état d’esprit sont les mêmes qu’au Vélodrome, cela peut passer, lance l’ancien attaquant pour Le Parisien. Mais attention, le Bayern ce n’est pas l’OM. Les Allemands ne vont pas jouer face à Paris avec une défense suicide comme l’a fait Marseille. Mais j’ai aussi l’impression qu’une certaine suffisance se dégage du Bayern après le match aller. Tout dépendra de Mbappé car il n’y a qu’un seul but à remonter.«

« Messi est transformé depuis son coup franc contre Lille«

Pour Jérôme Alonzo, la présence de Kylian Mbappé sur le terrain va apporter une tension incroyable. « À force de ne jamais vouloir croire que Kylian Mbappé peut tout changer à lui seul, je me plante. En fait oui, il a cette capacité à exploser un match rien qu’avec ses qualités. Sa seule présence va apporter une tension incroyable sur le terrain. Et je rajoute que Messi est transformé depuis son coup franc contre Lille. On dirait que ça l’a fait redescendre de son nuage de la Coupe du monde. Il court à nouveau un peu et cela fait un bien énorme au PSG. Sans compter que Donnarumma va forcément réaliser un grand match et que Ramos est hyper impliqué. Tout cela est concret. Sans faire de démagogie, j’y crois très fort.«

« Persuadé que le PSG marquera plus de buts qu’il n’en prendra »

De son côté, Laurent Robert note que le PSG a retrouvé une envie de jouer ensemble. « Je suis très optimiste car depuis plusieurs matches, cette équipe a retrouvé l’envie et le plaisir de courir et de jouer ensemble. Quelque chose semble revenu. Et évidemment, une équipe avec Mbappé n’est pas la même que sans lui. Un affrontement contre le Bayern, c’est exactement le type de match dont les Parisiens ont besoin pour tout donner. En plus, ils seront revanchards. Certes, je les trouve un peu fébriles défensivement parfois mais je suis persuadé que Paris marquera plus de buts qu’il n’en prendra.«