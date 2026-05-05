Bayern / PSG – Les blessés parisiens feront le voyage en Allemagne

Ce mercredi soir (21h sur Canal+), le PSG voudra valider sa qualification pour la finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich. Le groupe parisien sera réuni pour vivre une grande soirée.

J-1 avant la demi-finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich. Après un match légendaire au Parc des Princes, remporté par les Rouge & Bleu (5-4), le club parisien devra terminer le travail à l’Allianz Arena ce mercredi soir (21h sur Canal+).

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Les blessés du PSG attendus à Munich mercredi

Pour cette rencontre, Luis Enrique devra composer avec un groupe sans surprise, puisque Lucas Chevalier, Achraf Hakimi et Quentin Ndjantou manqueront à l’appel pour cause de blessure. Et si certains préfèrent voyager pendant leur convalescence lors des matchs de leur équipe, le groupe du PSG est bien uni en cette fin de saison haletante. En effet, comme le rapporte Le Parisien, les trois blessés des Rouge & Bleu se rendront en Allemagne pour soutenir leurs coéquipiers. Ils décolleront de Paris mercredi pour rejoindre leurs partenaires et, espérons-le, vivre une nouvelle soirée de rêve à Munich.