Bayern / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG et le Bayern Munich se défient pour une place en finale de la Ligue des champions. Les deux entraîneurs devraient aligner des équipes sans surprises.

Après la fantastique demi-finale aller qui s’est soldée par une courte victoire du PSG contre le Bayern Munich (5-4), les deux meilleures équipes du monde actuellement se retrouvent ce mercredi soir sur la pelouse de l’Allianz Arena pour aller chercher une place en finale de la Ligue des champions et y retrouver Arsenal, qui a éliminé l’Atlético de Madrid dans l’autre demi-finale (1-1, 1-0). Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans l’un de ses meilleurs joueurs, Achraf Hakimi. Blessé à la cuisse droite au Parc des Princes mardi dernier, l’international marocain sera éloigné des terrains plusieurs semaines. Pour remplacer le latéral droit marocain, le coach du PSG devrait aligner Warren Zaïre-Emery dans le couloir droit de la défense parisienne, indiquent L’Equipe et Le Parisien.

À lire aussi : Luis Enrique annonce la couleur pour ce match retour face au Bayern Munich

Fabian Ruiz titulaire au milieu

Le titi du PSG accompagnerait Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes dans la défense du PSG. Ce quatuor défendrait le but de Matvey Safonov. Avec le retour de Warren Zaïre-Emery en défense, c’est Fabian Ruiz qui devrait être associé à Vitinha et Joao Neves au milieu de terrain, avancent les deux quotidiens. Pour l’attaque, pas de surprises non plus avec la titularisation de Khvicha Kvaratskhelia dans le couloir gauche, Ousmane Dembélé en faux numéro 9 et Désiré Doué dans le couloir droit. Les trois ont performé lors de la manche aller et seront les principaux dangers pour la défense munichoise. Du côté du Bayern Munich, Vincent Kompany devrait effectuer un seul changement par rapport au onze qu’il avait aligné sur la pelouse du Parc des Princes. Konrad Laimer prendrait la place d’Alphonso Davies dans le couloir gauche de la défense.