Battu par le Bayern Munich, le PSG a une nouvelle fois déçu en Ligue des champions. Et le recrutement de Luis Campos commence à être de plus en plus critiqué.

Le PSG s’est une nouvelle fois manqué en Ligue des champions. Opposé au Bayern Munich ce mardi, le club parisien n’a jamais trouvé les ressources nécessaires pour venir à bout de la formation allemande à l’Allianz Arena et s’est incliné sur la plus petite des marges (1-0). Hors des places qualificatives pour les barrages de C1, les Rouge & Bleu devront rapidement se rattraper face au RB Salzbourg, le 10 décembre prochain.

« C’est trop facile de tomber sur Luis Enrique »

Mais ce mardi, c’est le manque de génie et de créativité qui a encore une fois fait défaut à la formation de Luis Enrique. Et pour Samir Nasri, un homme est responsable de tout cela, Luis Campos : « C’est Luis Campos ! La filière portugaise, ce n’est pas Luis Enrique qui la ramène. Quand il achète Ugarte 60 M€ pour le revendre un an après. Quand il ramène tous les Portugais… Ça c’est Campos avec son réseau. Luis Enrique a refusé Osimhen, pour d’autres raisons. Des raisons comme la vie personnelle d’Osimhen, qui fait que la fête. Ça se respecte, c’est un entraîneur, c’est lui qui va gérer les états d’âme, et les joueurs sur le terrain », a déclaré le consultant de Canal Plus. « Aujourd’hui on se plaint ‘ouais il ne fait pas jouer Kolo Muani‘, mais quand il jouait, tout le monde le critiquait à dire qu’il n’était pas bon. Aujourd’hui, c’est de la mauvaise foi. Il fait avec ce qu’il a, il a un effectif très moyen comparé aux autres clubs qui veulent gagner la Ligue des champions. C’est trop facile de lui tomber dessus. C’est la filière portugaise, c’est Luis Campos à qui on ne dit jamais rien. Luis Enrique, on tape sur lui. Lui, il est directeur sportif du PSG, conseiller du Celta Vigo, bientôt conseiller de la sélection portugaise, mais personne ne dit rien sur lui, il ne recrute que des pipes ! »