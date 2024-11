Bayern / PSG – Nuno Mendes présent à l’entraînement

À J-2 du match de Ligue des champions face au Bayern Munich, Luis Enrique a pu compter sur la quasi-totalité de son effectif à l’entraînement du jour.

Avant son match important de Ligue des champions face au Bayern Munich ce mardi (21h sur Canal Plus Foot), Luis Enrique a reçu une excellente nouvelle ce dimanche à l’entraînement. En effet, le coach parisien a pu compter sur la quasi intégralité de son effectif à J-2 de ce choc européen. Absent lors de la victoire face au TFC (3-1) vendredi en raison d’une entorse à la cheville contractée en sélection, le Portugais Nuno Mendes devrait finalement être apte.

Kimpembe, Nuno Mendes et Ramos présents à l’entraînement

En effet, comme rapporté par le twittos @Djaameel_, le latéral gauche a participé à l’intégralité de la séance collective de ce dimanche, tout comme Gonçalo Ramos et Presnel Kimpembe. En revanche, Lucas Hernandez n’était pas présent à l’entraînement. L’international français soigne toujours son syndrome viral. De son côté, le quotidien Le Parisien confirme également que Nuno Mendes « a participé à la séance collective et devrait faire le déplacement en Allemagne avec le reste de l’équipe. » Avec Marquinhos, Willian Pacho et Achraf Hakimi, la défense-type devrait donc être de la partie en Bavière. En revanche, malgré leur présence à l’entraînement du jour, Gonçalo Ramos et Presnel Kimpembe devraient être encore trop courts pour cette rencontre de Ligue des champions. Les joueurs du PSG prendront la direction de Munich ce lundi en fin de matinée.