Bayern / PSG : Quel onze pour les Parisiens ?

Pour la compte de son huitième de finale retour, le PSG s’apprête à affronter le Bayern Munich à l’Allianz Arena. Une rencontre pour laquelle Christophe Galtier devrait pouvoir compter sur la grande majorité de son effectif mise à Presnel Kimpembe et Neymar.

Ce mercredi 8 mars en Bavière (21h sur Canal +), le Paris Saint-Germain jouera le match le plus important de sa saison. Une échéance qui sera sans doute, sur le plan individuel, un des rendez-vous le plus important de la carrière de Christophe Galtier. Le technicien français pourra pour l’occasion compter sur la quasi totalité de ses forces vives, et s’appuyer sur ce qui a été fait ces dernières semaines. En ce sens, face au Bayern Munich, les Rouge & Bleu devraient évoluer dans un schéma tactique en 3-5-2. Un système mis en place notamment pour palier l’absence de Neymar sur le front de l’attaque. Cependant, l’équilibre est davantage trouvé en l’absence du Brésilien : « L’absence de Neymar est un handicap pour l’équipe. Quand je lis que c’est tant mieux qu’il soit blessé, non. Est-ce que l’équipe est plus équilibrée en son absence avec le profil de nos milieux de terrain ? Oui« , a déclaré Christophe Galtier aujourd’hui en conférence de presse d’avant match. Cet équilibre dans l’entrejeu, Vitinha en est à l’image. Le Portugais semble retrouver des couleurs dans un trio au milieu, aux côtés de Marco Verratti et Fabian Ruiz. Les trois hommes devraient évoluer ensemble sur la pelouse de l’Allianz Arena derrière la paire Mbappé – Messi.

Hakimi ou Mukiele ? Seule interrogation

Les trois places dans le milieu de terrain sont prises, et Presnel Kimpembe est blessé. Deux paramètres qui envoient Danilo Pereira en défense centrale avec Marquinhos et Sergio Ramos. L’Espagnol repositionné dans l’axe du trio, le capitaine du Paris Saint-Germain devrait une nouvelle fois évoluer axe droit. Ce dernier, touché aux cotes, a pris part à l’entraînement collectif sur la pelouse de l’Allianz Arena. Nuno Mendes tiendra son couloir gauche sans grande surprise. La seule interrogation qui persiste est celle de la titularisation d’Achraf Hakimi. L’international marocain s’est entraîné normalement tout comme Nordi Mukiele, légèrement touché récemment au tendon d’Achille. Christophe Galtier, en conférence d’avant match, a fait savoir que les deux joueurs devraient pouvoir tenir leur place, et qu’une décision devrait être prise après l’entraînement du jour.

🚨🗣️ | Christophe Galtier :



“Nordi Mukiele, Achraf Hakimi et Marquinhos vont s’entraîner normalement. […] Les 3 joueurs sont compétitifs pour jouer demain !” ✔️#BAYPSG pic.twitter.com/Unf1ApOjVW — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 7, 2023 Twitter : @CanalSupporters

La composition probable du PSG face au Bayern Munich