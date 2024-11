Bayern / PSG – Un forfait du côté des Bavarois

Dans une semaine, le PSG se déplacera sur la pelouse du Bayern Munich en Ligue des champions. Un match qu’il doit absolument remporter pour rester en vie dans la compétition. Le club allemand devra faire sans Joao Palinha.

Le PSG va retrouver les terrains vendredi soir (21 heures, DAZN) avec la réception – au Parc des Princes – de Toulouse pour le compte de la douzième journée de Ligue 1. Quatre jours plus tard, le club de la capitale se déplacera à Munich pour y défier le Bayern dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Après deux défaites, un nul et une victoire, le club de la capitale devra absolument s’imposer pour rester en vie dans la compétition européenne.

Touché aux adducteurs

Si pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet, le Bayern Munich devra lui faire sans Joao Palinha. Convoqué avec le Portugal pour cette trêve internationale, il s’était blessé à l’entraînement et avait dû renoncer au deux rencontres de la Seleçao. Ce mardi, le club allemand a communiqué sur sa blessure. Le milieu de terrain s’est déchiré les muscles adducteurs et manquera plusieurs semaines de compétitions. Il est donc forfait pour le match contre le PSG mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot). Arrivé l’été dernier en Bavière, l’ancien joueur du Sporting n’est pas un titulaire indiscutable (13 matches toutes compétitions confondues, six titularisations, 614 minutes de temps de jeu).