Bayern / PSG : Zaïre-Emery s’attend à la même intensité qu’au match aller

À la veille de la demi-finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich, le milieu parisien, Warren Zaïre-Emery, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

Ce mercredi soir (21h sur Canal+), le PSG et le Bayern Munich s’affrontent dans le cadre de la demi-finale retour de la Ligue des champions. Après sa victoire d’anthologie au match aller (5-4), le club de la capitale voudra valider sa qualification sur la pelouse de l’Allianz Arena. À J-1 de cette rencontre, le milieu parisien Warren Zaïre-Emery s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

Son état d’esprit avant ce match (PSG TV)

« On se sent très bien, comme d’habitude. On essaye d’être la même personne, avec le sourire et en jouant notre football, sans rien changer. »

Le soutien des supporters (PSG TV)

« Les supporters sont toujours là, à l’extérieur ou à domicile, qu’on perde ou qu’on gagne. Ils nous encouragent, c’est notre force. Quand on joue, c’est pour eux. On est fiers de représenter tous ces gens qui nous supportent. Ils seront encore là pour nous supporter et faire beaucoup de bruit. »

Ce qui a changé entre le Zaïre-Emery d’il y a trois ans et celui d’aujourd’hui ?

« L’expérience prise, le nombre de matchs joués, l’enchaînement des matchs. Plus on joue, plus on grandit, plus on évolue. Mentalement, c’est toujours la même personne. Je donne toujours le meilleur de moi-même sur le terrain, peu importe où je joue. Je suis très fier d’être dans cette équipe, avec ces joueurs, ce coach et ce staff. On espère aller en finale une deuxième fois et faire le maximum demain. »

Ses souvenirs dans ce stade

« J’ai plusieurs souvenirs dans ce stade : il y en a de bons et de moins bons. Ma première année, on a joué contre le Bayern en huitième de finale et on s’est fait éliminer. Il y a la finale de Ligue des champions que l’on gagne pour la première fois avec le PSG. Très fier de revenir dans ce stade et jouer une demi-finale de Ligue des champions contre une équipe incroyable. On va tout donner pour remporter ce match et retourner une seconde fois en finale. »

Est-ce qu’il a pu souffler face à Lorient en ne jouant qu’une mi-temps ?

« C’est vrai que j’enchaîne beaucoup les matchs. Moi, tant que je joue, je suis content. Au contraire, ça me fait du bien d’enchaîner et de continuer. C’est le staff et le coach qui gèrent pour tourner l’effectif. J’aime jouer et je prends du plaisir à jouer dans cette équipe. Je me sens en confiance. Tant que je joue, je suis heureux, et si je ne joue pas, je serai à la disposition du groupe et prêt à donner le meilleur de moi-même. »

Qu’est-ce que ça change dans sa préparation de match d’évoluer en latéral droit ou milieu ?

« On est tous prêts pour ce match. Il n’y a rien qui change. On va savoir demain à la causerie qui jouera où. On est tous prêts pour jouer à différents postes. On a cette faculté à toujours bouger et changer de position. On doit connaître tous les postes, c’est la faculté que cette équipe a. Peu importe où on me met, je serai prêt et je prépare mon match de la même manière. On est tous prêts et l’objectif est très clair. »

Sa possible confrontation face à Luis Diaz

« Quand il y a des joueurs qui ont la qualité de pouvoir tout faire, comme les trois attaquants du Bayern et même ceux sur le banc, c’est toujours compliqué de défendre. Au match aller, on a fait un bon match défensivement. On prend quatre buts mais quand les attaquants sont de ce niveau, il n’y a pas d’erreurs à faire, ou très peu. On sera prêts. Concernant Luis Diaz, je vais essayer de faire du mieux possible et j’aurai l’aide de mes coéquipiers comme toujours. »

Le premier match intense entre les deux équipes

« Sur le terrain, c’est un match de fou. On joue au football pour ce genre de match. Ce que l’on a montré, c’était l’un des plus beaux matchs de la Ligue des champions : l’intensité, l’engagement, les buts… C’était juste exceptionnel. On s’attend au même match, voire à pire. On a un objectif qui est clair : essayer d’aller en finale. »

Les clés pour tenir face à ce Bayern Munich ?

« Je ne saurais pas vous dire. On va essayer d’imposer notre jeu, de les presser comme on le fait à chaque match, de jouer le plus souvent dans leur camp, de récupérer les ballons le plus haut et de se créer des occasions. C’est la meilleure chose à faire. Cette équipe est faite pour attaquer et avoir le ballon, et c’est ce qu’on va essayer de faire demain. »

Comment gère-t-il la pression ?

« J’essaye d’être la même personne, de me préparer de la même manière, de jouer les matchs à 100 % et de ne pas me mettre de pression. Il y a un moment où c’était plus compliqué. Je m’étais mis cette pression et c’était moins bien. Aujourd’hui, j’essaye de retrouver toute cette insouciance, sans me poser de questions. Mettre beaucoup d’intensité et jouer mon football comme je sais le faire. »

La polyvalence et le pressing des attaquants, est-ce le futur du football ?

« Contre des équipes comme le Bayern ou les meilleures équipes du monde, il faut avoir onze joueurs qui défendent ensemble. Il faut être solidaires, faire les efforts et ne rien lâcher. Comme l’a dit Ous’ (Dembélé), s’il ne défend pas, il ira sur le banc, donc il n’y a pas vraiment le choix. C’est la meilleure chose à faire : défendre tous ensemble, d’être un groupe et être solidaire. Pour attaquer, c’est la même chose. On attaque tous ensemble, on sait ce que l’on doit faire. C’est à nous de le faire au mieux possible pour pouvoir se créer des occasions, marquer des buts et surtout ne pas en prendre. »

S’attend-il au même match demain ?

« C’est ce qui va se passer. Ça sera le même match, avec de l’intensité voire plus. Ce sera à nous de mettre notre rythme, de ne pas trop en mettre et d’essayer de calmer le match. À ce niveau de la saison, si tu mets trop de rythme, ça peut aller très vite dans les deux sens. On va essayer de gérer ce rythme le plus possible et essayer d’imposer notre jeu haut pour avoir le plus possible le ballon et se créer beaucoup d’occasions. »

Défendre face à l’attaque du Bayern Munich

« Je pense qu’il faudra faire la même chose qu’au match aller. Il y a des attaquants de très haut niveau des deux côtés. On a su bien défendre et on a quand même pris quatre buts. Il va falloir faire encore mieux, défendre haut dans leur camp et empêcher les transitions, parce que ce sont des joueurs qui vont vite et qui savent tout faire. Il va falloir faire des prises à deux ou à trois, être tous ensemble et solidaires dans les efforts. On va faire au mieux pour défendre le mieux possible, avoir le ballon pour se créer des occasions et ne pas leur laisser la balle. »