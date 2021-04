Finie la trêve internationale et les matches FIFA en tous genres, place aux clubs pour le sprint final de la saison 2020/2021. Samedi (17h/Canal Plus), les deux premiers de la Ligue 1 Uber Eats, le PSG et Lille (63 points après 30 journées), s’affrontent au Parc des Princes. Consultant de la défunte chaîne Téléfoot, Benoît Cheyrou, passé chez Canal Plus, s’attend à un coup de tonnerre avec des Dogues mordants.

“Le PSG a déjà perdu sept matchs cette saison, alors que le LOSC n’a perdu que trois fois et possède la meilleure des défenses de L1. Ce sont des indicateurs en sa faveur”, commente l’ancien milieu de terrain du LOSC et de l’OM dans La Voix du Nord. “Le 3-0 pour Paris en Coupe de France ? À la place des Lillois, cela me donnerait encore plus envie d’effacer cet affront. Ils doivent avoir en tête que ce score ne reflétait pas la physionomie du match. Et c’est la rencontre à gagner s’ils veulent montrer qu’ils sont capables d’aller chercher le titre. Le LOSC a son destin entre les mains et c’est un vrai luxe. S’il gagne ses huit derniers matchs, il sera champion. Le retour de Neymar ? Neymar, pas Neymar, c’est un casse-tête pour tout coach du PSG. Paris, c’est aussi une addition de talents et de caractères et j’ai du mal à voir une équipe au sens propre du terme.”