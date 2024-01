Récemment de passage à Paris, l’ancien joueur du PSG, David Beckham, s’est dit impressionné par le développement du PSG avec son nouveau Campus.

Malgré un passage très éphémère au PSG (janvier-mai 2013), l’ancien international anglais, David Beckham montre un réel attachement aux Rouge & Bleu. Et l’ex-milieu de terrain vient régulièrement rendre visite à son ancienne formation. Récemment, l’Anglais de 48 ans a visité les installations du Campus PSG, qui réunit désormais l’équipe masculine, féminine et l’Académie. Et David Beckham apprécie l’évolution du club de la capitale, comme il l’a déclaré dans une video sur les réseaux sociaux du PSG : « Il n’y a pas beaucoup d’endroits meilleurs que celui-ci. J’étais ici il y a six mois, j’ai vu les installations se mettre en place et j’ai été époustouflé par ce qui a été créé ici. L’investissement dans le club et dans la ville est vraiment incroyable, mais il n’y avait pas encore d’équipes ici, maintenant les équipes sont ici. Et puis, venir ici et voir les enfants de l’Académie et l’équipe féminine, c’est incroyable. »

« Le PSG a toujours essayé de donner l’exemple de la façon dont les clubs de football devraient être gérés »

La légende de Manchester United apprécie notamment cette réunion entre les différentes sections du club au sein du Campus PSG. « J’aime l’intégration avec tout le monde, je pense que c’est une partie importante d’un club de football, vous savez, d’avoir tout le monde au même endroit. Oui, l’académie est ici avec l’équipe féminine et l’équipe première, mais avoir tout le monde au même endroit est important parce que c’est un club qui doit être une famille et c’est la famille qui apporte le succès (…) Vous vous promenez dans le club, vous vous promenez dans le stade et il y a des gens qui étaient là quand j’étais là et qui font partie de ce club depuis longtemps. C’est ce qui apporte la passion et l’énergie dans un club comme celui-ci (…) Le PSG a toujours essayé de donner l’exemple de la façon dont les clubs de football devraient être gérés et évidemment de donner à de jeunes enfants l’opportunité de vivre leur rêve, c’est important. »