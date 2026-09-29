Belgique / France – Désiré Doué a marqué les esprits

Titulaire avec l’équipe de France face à la Belgique ce lundi, l’attaquant du PSG, Désiré Doué, a marqué les esprits en réalisant une excellente performance.

Désiré Doué a-t-il enfin lancé sa saison 2026-2027 ce lundi soir à Bruxelles ? Dans le dur au PSG depuis le début de l’exercice, l’international français a impressionné face à la Belgique en Ligue des nations. Titulaire sur l’aile droite de l’attaque, le numéro 14 des Rouge & Bleu a parfaitement su saisir sa chance dans ce large turnover opéré par Zinédine Zidane.

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Doué applaudi par le stade Roi Baudouin

L’attaquant de 21 ans a livré une prestation complète face aux Belges. Dans son registre de dynamiteur-dribbleur, le Golden Boy 2025 s’est rapidement mis en évidence avec une frappe sur la barre transversale après une belle action individuelle. « Doué a étalé les qualités qu’on lui connaît : de la percussion, du dribble et cette créativité capable de fissurer n’importe quel bloc », résume Le Parisien. En première période, l’ancien Rennais a parfaitement organisé le jeu de son équipe (42 ballons à la mi-temps, 95 % de passes réussies). En plus de sa qualité de percussion et de ses dribbles qui ont malmené les Diables Rouges, Désiré Doué a aussi été important dans les efforts défensifs. « Il lui aura seulement manqué un peu plus d’efficacité sur ses tentatives lointaines (52e, 56e) pour marquer son quatrième but en sélection. Mais avec ce qu’il a démontré, le double champion d’Europe est clairement invité à prendre encore plus d’espace lors des deux prochains matchs de ce rassemblement. » Une performance de haut vol, qui lui a valu les applaudissements du stade Roi Baudouin.

💥 QUEL ENCHAÎNEMENT DE DOUÉ !



Magnifique geste du Français, qui enchaîne avec une frappe splendide… la barre transversale repousse le ballon ! 😱🔥



🇧🇪 Belgique 0-0 France 🇫🇷 pic.twitter.com/OXbFbYre8S — TF1 (@TF1) September 28, 2026