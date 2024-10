Belgique / France : Les compositions officielles

Ce lundi soir (20h45 sur TF1), l’équipe de France affronte la Belgique dans le cadre de la Ligue des Nations. Et Didier Deschamps a dévoilé son onze de départ.

Après sa victoire jeudi dernier face à Israël (1-4), la France dispute ce lundi soir la 4e journée de Ligue des Nations. À cette occasion, les Bleus défient la Belgique, au Stade Roi Baudouin, à Bruxelles. Pour cette rencontre, Didier Deschamps a décidé de faire tourner à certains postes.

Un trio offensif 100% PSG

Mike Maignan prend place dans les buts. En défense, Jules Koundé et Lucas Dignes sont alignés aux postes de latéraux tandis que William Saliba et Ibrahima Konaté forment la charnière centrale. Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni est une nouvelle fois titulaire avec le brassard de capitaine. Il sera accompagné par Manu Koné et Matteo Guendouzi. Enfin, pour l’attaque, le sélectionneur des Bleus a décidé d’aligner un trio 100% PSG avec les titularisations d’Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola.