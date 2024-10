Belgique / France – Les compositions probables

Ce lundi soir (20h45, TF1), l’équipe de France se déplace en Belgique pour la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des nations. Pour cette rencontre, Didier Deschamps devrait faire quelques retouches dans son onze, avec trois joueurs du PSG possiblement titulaires.

La France retrouve la Belgique ce soir, un mois seulement après sa victoire sur la pelouse de Lyon (2-0). Après une défaite inaugurale contre l‘Italie, les Bleus restent sur deux succès en Ligue des nations et espèrent réaliser la passe de trois ce soir. Pour cette rencontre contre les Belges, Didier Deschamps devrait apporter quelques changements par rapport au onze aligné contre Israël jeudi soir (1-4). Entré en jeu et buteur contre les Israéliens, Bradley Barcola devrait retrouver une place de titulaire dans son couloir gauche fétiche. Le milieu offensif du PSG devrait être aligné au côté d’Ousmane Dembélé et Marcus Thuram en attaque pour Le Parisien. Pour L’Equipe, ce sera une attaque 100% PSG avec Randal Kolo Muani qui enchaînerait une deuxième titularisation de suite.

A voir aussi : PSG : Warren Zaïre-Emery, plafond de verre ou mauvaise passe ?

Warren Zaïre-Emery encore sur le banc

En défense, devant Mike Maignan, le sélectionneur des Bleus devrait effectuer un seul changement. L’ancien joueur du PSG, Lucas Digne, prenant la place de Théo Hernandez dans le couloir gauche. Sinon, Jules Koundé, William Saliba et Ibrahima Konaté devraient être reconduits. Au milieu, deux changements pourraient intervenir. Manu Koné, qui était suspendu jeudi, devrait connaître sa deuxième titularisation avec l’équipe de France aux côtés d’Aurélien Tchouaméni. Matteo Guendouzi prendrait la place de Michael Olise au poste de numéro 10. Warren Zaïre-Emery, qui était entré en toute fin de match jeudi, devrait de nouveau commencer sur le banc.

Le XI probable de l’ équipe de France selon Le Parisien : Maignan – Koundé, Konaté, Saliba, Digne – Koné, Tchouaméni (c), Guendouzi – Dembélé , Barcola , Thuram

selon Le Parisien : Maignan – Koundé, Konaté, Saliba, Digne – Koné, Tchouaméni (c), Guendouzi – , , Thuram Le XI probable de la France selon L’Equipe : Maignan – Koundé, Konaté, Saliba, Digne – Koné, Tchouaméni (c) – Dembélé , Guendouzi, Barcola – Kolo Muani

selon L’Equipe : Maignan – Koundé, Konaté, Saliba, Digne – Koné, Tchouaméni (c) – , Guendouzi, – Le XI probable de la Belgique : Casteels – Castagne, Faes, Theate, De Cuyper – Tielemans (c), Mangala (ou Vranckx) – Lukebakio, Trossard, Doku – Openda



équipes probables Belgique / France (L’Equipe)